El soroll nocturn centra el primer ple del mandat a Sabadell

El soroll nocturn al barri del Centre ha protagonitzat bona part del debat en el primer ple ordinari del nou mandat, el segon de l’alcaldessa, Marta Farrés, que compta amb la majoria absoluta del seu partit, el PSC. El plenari ha aprovat el Pla d’actuació per a la pacificació del Centre en horaris nocturns, que és la zona on ara hi ha més oci nocturn i el pla inclou diverses mesures destinades a sufocar les queixes veïnals que s’acumulen des de fa mesos. Hi ha tres eixos d’actuació, basats en la sensibilització, la vigilància i la neteja. El regidor de Seguretat i Civisme, Adrián Hernández, ha apuntat que s’està estudiant incorporar la figura de l’agent cívic nocturn per gestionar aquesta situació.

D’una banda, amb el pla es vol sensibilitzar tant als propietaris dels establiments com a la ciutadania en general. Es contemplen trobades amb els responsables dels establiments i accions com la campanya de soroll que s’ha posat en marxa en els darrers dies i, per exemple, ha comportat enganxar adhesius informatius a les taules d’alguns bars. Respecte a la vigilància, s’intensificarà la inspecció i control dels establiments i de l’activitat de les persones que provoquen les molèsties; s’estarà atent a la delimitació de les terrasses i a les accions contemplades en la nova ordenança de civisme, un cop s’aprovi definitivament i entri en vigor. Finalment, es mantindran els dispositius especials de neteja per als llocs més conflictius en aquest sentit.

Reclamen que es compleixi

Des de l’Associació de Veïns Centre-Mercat i el grup Soroll Nocturn, Eugènia Carol, ha celebrat que s’aprovi el pla, i demana als grups municipals que “siguin exigents en el seu compliment”, així com els veïns seran “exigents en la seva aplicació”.

Des d’ERC, Gabriel Fernàndez apunta que “ens devem una discussió seriosa sobre l’oci nocturn d’aquesta ciutat”. Per part de la Crida, Anna Lara va reclamar “més concreció” sobre els agents cívics i els recursos del pla. Katia Botta, de Junts, defensa l’opció dels agents cívics perquè “millorarien la sensació de seguretat i podrien realitzar tasques de formació, informació i fomentar la convivència”. Per la seva part, Joan Mena (Sabadell en Comú Podem) va subratllar que “mentre no abordem el model d’oci nocturn, la resta seran pedaços”. Núria Acacio (Vox) ha donat suport al pla i Cuca Santos (PP) recorda que “altres parts de la ciutat tenen els mateixos problemes”.