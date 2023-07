Tres CAP de Sabadell reduiran l’horari aquest agost: quins són?

El CAP Can Rull obrirà només els matins i el CAP Can Llong només ho farà a les tardes aquest agost. Pel que fa al consultori del Poblenou, tancarà tot el mes i els seus pacients s’atendran al CAP La Serra de Torre-romeu. Inicialment, n’havien de ser cinc amb horari reduït a Sabadell; però finalment en seran tres. El CAP Sud i el CAP de la Creu de Barberà obriran durant l’agost amb l’horari habitual de matí i de tarda, en contra del que havia anunciat inicialment la Generalitat.

Gir de guió

Segons la proposta inicial de l’administració de Catalunya, el CAP Sud havia de tancar els matins i el de la Creu de Barberà a les tardes. Fonts municipals han celebrat que “gràcies a les reivindicacions fetes per l’Ajuntament, al costat del moviment veïnal, ara els dos equipaments es mantindran oberts tot el dia”. La reducció d’horaris als cinc ambulatoris va tractar-se al ple municipal de dilluns, a partir d’una moció del PSC, recolzada per la FAV Sabadell.

“Valorem positivament aquesta rectificació per part de la Generalitat, en tant que dona resposta parcialment al que demanàvem Ajuntament i veïns. No hi estem plenament conformes perquè el que demanàvem era que tots el CAP mantinguessin els seus horaris, però és un primer pas”, ha reblat Sílvia Garcia, regidora de Salut.