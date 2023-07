La selecció espanyola masculina de waterpolo també es classifica per a les semifinals del Mundial

La selecció espanyola masculina de waterpolo s’ha classificat per a les semifinals del Mundial de Fukuoka. Amb 4 jugadors del CN Sabadell, els de David Martin han patit més del que s’esperava per a superar a la selecció francesa en un final d’infart (7-6). El combinat espanyol lluitarà per un lloc a la gran final el dijous, a les 11:30 davant del subcampió d’Europa, Hongria.

Des de l’inici els francesos han volgut sorprendre, el primer parcial d’1-2 s’ha duplicat al segon quart amb un preocupant 2-4. Malgrat la poca fluïdesa a l’atac espanyol durant tot l’enfrontament, al tercer quart les distàncies s’han reduït amb el 4-5, deixant tot obert als darrers 8′. L’últim quart no ha començat de la millor manera i els waterpolistes francesos han tornat a posar distància amb el 4-6. Amb l’aigua al coll, el talent dels jugadors espanyols, ara sí, ha sortit a relluir i un parcial final de 2-0 unit a un gol d’Álvaro Granados a 1′ del final ha servit als de David Martin per a emportar-se el triomf.

La selecció estatal masculina , d’aquesta manera, emula a la femenina i ja es troba a només un partit de classificar-se per als Jocs Olímpics i lluitar per un nou or. El dijous, el rival serà la selecció hongaresa i el gran objectiu no és un altre que revalidar el títol que es va aconseguir l’any passat. Per l’altre costat del quadre, la Montenegro de Kostas Averka ha caigut davant Grècia (10-9) i el gran perseguidor espanyol de les darreres competicions, Itàlia, s’ha quedat pel camí després de l’ajustada derrota als penals davant Sèrbia.