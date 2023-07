Miki Lladó: “No m’agrada començar amb un 4-0, però la primera mitja hora ha estat bona”

El tècnic arlequinat, Miki Lladó, ha reconegut que “mai agrada començar la pretemporada perdent per 4-0”, però es queda amb “els primers minuts en què l’equip ha mostrat la solidesa defensiva que preteníem, ha estat creatiu i ha ofert recursos en atac. No és el resultat que volíem, és cert, però sí algunes sensacions que buscàvem. Hem de millorar moltíssim i ho farem perquè tothom està molt responsabilitzat”, ha subratllat minuts després de la derrota encaixada a al Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza de Vila-real.

Tampoc ha volgut utilitzar el clàssic tòpic de “resultat anecdòtic” perquè el tècnic considera que “som un grup de persones encapçalat per mi molt competitius i no volem perdre mai per un resultat així encara que sigui amistós. Sempre pensem a estar més a prop del zero en la nostra porteria perquè ens permet estar dins del partit. Cal ajustar coses. El marge de millora és gran”.

Prioritat, un davanter

Miki Lladó també ha estat força clar en la prioritat que té ara mateix sobre la taula: “Hem d’afinar bé, però sabem el que busquem. Cal reforçar la posició de davanter, per no haver d’utilitzar a Cristian Herrera de ‘9’ com hem fet a la primera part. És bo una competència per a Guillem Naranjo. El Jaume (Milà) ho sap, el club està treballant molt i també cal tenir paciència. Queda un mes llarg de mercat i tenim la plantilla avançada. Hem d’intentar tancar algunes coses i esperar en altres. Això és una carrera de fons”. El nom que més sona per ocupar aquesta posició és Manel Martínez Bel -seria el seu retorn a la Nova Creu Alta vuit anys després-, però Jaume Milà té altres alternatives.

De moment, cal pensar en el pròxim amistós, en teoria menys exigent perquè la UE Olot és de Tercera Federació. Serà el dissabte a les 19.30 h en el Municipal olotí. “El més important és que tenim un altre escenari per competir novament. En principi, hauríem d’estar menys sotmesos que com ha passat, a estones, a Vila-real. Aquí érem conscients que ens tocaria córrer una mica darrere la pilota. A Olot, un dels objectius és tenir la defensa més avançada per anar a pressionar. Hem d’afrontar cada partit amb la idea de continuar creixent com a equip i millorar aspectes”. El tècnic podria tenira disposició alguns jugadors absents a Vila-real, cas d’Antonio Sánchez, Amelibia o Raúl Baena.