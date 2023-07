Milà reconeix l’interès per Manel Martínez i Lleida-Sabadell a la Copa Federació

Jornada intensa al Centre d’Esports. A més de la doble presentació d’Antonio Sánchez i Fran Callejón a la seu d’Atendis, continua el ball de noms per cobrir les tres fitxes sèniors que encara queden disponibles. Un d’ells és el del davanter Manel Martínez Bel. El mateix director esportiu arlequinat, Jaume Milà, ho ha reconegut: “És un jugador que ens agrada i que per proximitat i capacitat, considero que podria encaixar. Estem valorant tots els escenaris i no el descartem. La nostra prioritat és reforçar la zona ofensiva i també la porteria”. Precisament, el club ha fet oficial la cessió del jove porter Carles Segura a l’Hospitalet després de renovar pel club arlequinat.

En cas de confirmar-se el tema de Manel Martínez, significaria el seu retorn a la Nova Creu Alta. Cal recordar que va explotar en la temporada 2015/16 debutant al primer equip de la mà de Miguel Alvarez després de fer-se un fart de marcar gols al filial de Primera Catalana. En mitja temporada en va fer quatre amb la primera plantilla. La situació econòmica del club va provocar una fugida de gairebé tots els jugadors joves i el Manel va iniciar un llarg pelegrinatge.

Llagostera -amb el qual va batre el seu rècord golejador amb 14 dianes-, Lorca, Peralada, Real Murcia, Marbella, At. Balears, amb una aventura exòtica a l’Uzbekistan, formen part del seu currículum abans d’aterrar en el passat mercat d’hivern al Racing de Ferrol, on va tenir un protagonisme molt discret. Va participar en 15 partits, sempre sortint des de la banqueta, fent un únic gol. Això sí, formarà part de la plantilla que va assolir l’ascens a la Segona Divisió A, juntament amb l’exarlequinat Héber Pena.

Ara, el seu nom figura en la llista de diferents clubs, com l’Alcoyano, i les pròximes hores poden ser decisives. El Sabadell té també altres alternatives, però agrada la possibilitat de recuperar un jugador amb característiques de ‘9’ que podria ser un bon complement de Guillem Naranjo i ja amb experiència a la categoria. No podem oblidar que el de Cabrera de Mar té 31 anys.

Desplaçament a Lleida

A la seu de la Federació Catalana s’ha celebrat el sorteig de la fase catalana de la Copa Federació amb només quatre equips inscrits. El Sabadell ha quedat emparellat amb el Lleida Esportiu en una eliminatòria prevista, en principi, pel dimecres 30 d’agost, tres dies després del debut a la lliga a l’Stadium Gal d’Irun. Es disputarà al Municipal de Lleida perquè és l’equip d’inferior categoria (Segona Federació).

En cas de superar aquesta ronda, la final catalana seria contra el guanyador del Castelldefels-Cornellà (13 de setembre) i el campió català accediria a la fase nacional (setzens de final) que comença el 27 de setembre. Arribar a semifinals ja té el premi de classificar-se per la pròxima edició de la Copa del Rei i jugar contra un equip de Primera Divisió.