El Vallès i Sabadell han estat i són feus socialistes. Així i tot, Salvador Illa (la Roca del Vallès, 1966) no les té totes de cara al pròxim 12 de maig. El vot a la comarca serà determinant per decantar el resultat a favor del PSC o de l’independentisme, que també té pes al territori. Parlem amb ell del seu projecte per al Vallès i per a Catalunya en temps de descompte, quatre dies abans de la cita a les urnes.

És lògic que aquests dies es parli de tot Catalunya, però al Diari volem parlar de la ciutat i del Vallès. Quina proposta té per a la comarca?

La nostra proposta més significativa per al Vallès Occidental és el Quart Cinturó, que és necessari i imprescindible. Un dels territoris que més prosperitat genera de Catalunya i amb un teixit empresarial important necessita unes infraestructures per generar prosperitat a la comarca i a tot Catalunya.

Mai fa referència a la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, sempre s’hi refereix com a Quart Cinturó. És deliberat?

No vull fer una discussió nominal sobre això. Abans li deien Quart Cinturó, ara B-40, és igual… jo vull ser clar: si soc president, faré el Quart Cinturó sencer, des de Terrassa fins a Granollers, i es farà per fases, i d’aquesta manera poder unir el Baix Llobregat, els Vallesos i el Maresme. A més, farem el Quart Cinturó ferroviari per permetre que es pugui anar en tren de Sabadell fins a Granollers, aprofitant els traçats de l’R4 i R8, una actuació que ja estudia el Ministeri de Transports.

Si ha de pactar un govern amb ERC i els comuns i li demanen renunciar al projecte, ho farà?

És una infraestructura clau per a la generació de prosperitat a Catalunya i per articular els dos Vallesos i som molt clars amb aquesta qüestió.

El Govern d’ERC ha complert amb l’acord de la ronda Nord?

Aquest és un debat del passat. Estem en campanya i aquesta és una qüestió de futur de Catalunya i que haurà d’abordar el pròxim Govern. Jo defenso l’entesa amb ERC per als pressupostos del 2023 i 2024. Si aquests últims no van reeixir, va ser perquè altres grups polítics no hi van donar suport.

Fa temps que es planteja construir un segon túnel d’FGC entre el Vallès i Barcelona. El Govern actual aposta per desdoblar el túnel a Sant Cugat, mentre els ajuntaments reclamen el túnel d’Horta. Què farà passar per davant si esdevé president?

Escoltaré les peticions i els plantejaments dels ajuntaments i acordaré la solució pertinent amb ells.

En una entrevista amb el Diari, el president Aragonès va assegurar que el PSC i Junts són partits ‘desarrollistas’, de posar més ciment i que representen serveis de baixa qualitat, i que ERC representa la reindustrialització.

I per què ha governat deu anys amb Junts? El PSC és el partit que vol generar prosperitat i repartir-la, no deixar ningú enrere i el PSC no ha governat amb Junts. ERC sí. Així que lliçons, les justes.

Ha promès 50.000 habitatges socials de nova construcció fins al 2030, 570 mossos d’Esquadra més cada any, ampliar els serveis dels CAP… tot això com es paga?

S’ha de fer el que no han fet ni ERC ni Junts en els últims deu anys: obtenir un millor finançament per a Catalunya. Em veig capaç de resoldre-ho en els pròxims quatre anys i a més em comprometo a desplegar el consorci tributari de Catalunya, previst a l’Estatut.

Per què va incloure els 50.000 habitatges en els pactes de pressupostos amb ERC?

Vam incloure altres mesures relatives a l’habitatge en l’acord pressupostari. Però ara, com ja he dit abans, estem en un moment diferent. Ara no parlem dels pressupostos d’un any, sinó de què volem fer nosaltres i de quin és el nostre projecte polític per a quatre anys per a Catalunya.

Proposa Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma, molt combativa amb les ocupacions, com a consellera d’Interior. És un missatge per als ocupes?

És un missatge sobre la importància que té la seguretat per al PSC. Vull posar al capdavant d’Interior una alcaldessa que ha destacat en la gestió de la seguretat de Santa Coloma amb tasques preventives que han donat bons resultats i en el combat dels tipus delictius més recurrents. Josep Lluís Trapero, que ha tingut una trajectòria molt destacada en aquest àmbit, crec que pot ser la persona adequada per acompanyar-la i ser director general de Policia.

Què ha de canviar en l’actitud dels Mossos envers les ocupacions d’habitatge?

Farem complir la llei i quan hi hagi una ocupació il·legal, evitar-la. Impedir-la.

És partidari de treure els impostos de successions i de patrimoni? No creu que és pagar dues vegades impostos pel mateix?

No. Som partidaris d’una fiscalitat justa, que no desincentivi la generació d’oportunitats. Podríem fer ajustos tècnics, però no portem cap proposta concreta per modificar cap mesura impositiva. L’impost de successions està àmpliament acceptat en l’àmbit acadèmic i és comú als països del nostre entorn, i l’impost de patrimoni és més discutit, però nosaltres volem ser prudents en matèria fiscal.

Parlant de l’IRPF, els catalans que menys cobren són els que més paguen de tot l’Estat. S’ha de fer canvis del tram autonòmic?

No. Em remeto al que li he dit: som partidaris de tenir prudència amb aquesta qüestió.

El PP ha eliminat l’impost de transmissions patrimonials a les Balears per afavorir la compra de pisos per part dels joves. Com veu aquesta mesura?

Catalunya té un dèficit d’uns 350.000 habitatges i per això hem de fer un gran acord amb els ajuntaments i amb el sector privat per posar a disposició més habitatge social. Hem previst 150.000 més amb la reforma d’existents i 50.000 més de nova construcció. La meitat serà de compra i l’altra, de lloguer. Ho farem amb una bonificació de la llei d’urbanisme, d’acord amb les polítiques de mobilitat perquè es facin allà on hi ha transport públic.

L’extrema dreta va de pujada a les enquestes amb plantejaments clarament xenòfobs. El PSC s’ha equivocat a no parlar de polítiques d’immigració? Fa autocrítica?

No. Els que s’equivoquen són els que fan discursos d’odi. Nosaltres combatem aquests plantejaments totalment demagògics, populistes i equivocats. Som partidaris de no arribar a cap acord amb qui posa en risc el nostre marc de convivència.

Farà algun canvi al respecte? Veu bé que Catalunya assumeixi les competències, tal com van acordar PSOE i Junts?

S’ha d’acollir i integrar les persones que venen aquí a buscar una vida millor. La immigració només no posa en risc la nostra identitat, com diuen aquests partits, sinó que l’enriqueix i la millora. I no tinc cap inconvenient que la Generalitat assumeixi les competències, però llavors s’han d’exercir correctament, no com han fet Junts i ERC.

Ha canviat de posició sobre els pactes els últims dies. Diu que no pactarà amb Junts perquè l’han vetat. El problema és Junts o Carles Puigdemont en aquesta equació?

No hi ha hagut cap canvi. Jo he estat molt clar en aquesta qüestió. Hi ha dos camins: una majoria independentista que ha estat incapaç de donar estabilitat i avenços a Catalunya, que no ha sabut gestionar la sequera, que ha retrocedit en educació i en energies renovables, o canviar i obrir una nova etapa que es resumeix en dos verbs, unir i servir, i que ens comprometem a liderar. Jo faré un pas endavant i assumiré la responsabilitat i he demanat als altres que diguin què faran i que no ho bloquegin.

Han sortit el manifest de la Plataforma Sí amb personalitats que donen suport al PSC. Hi ha Miquel Sàmper, Santi Vila… a què es deu aquest moviment d’atraure figures de Convergència?

No és atraure… són persones a qui agreixo molt que hagin donat suport als nostres plantejaments polítics, tot i que venen de famílies diferents i que no es corresponen amb el nostre plantejament socialdemòcrata. No té cap altra lectura que aquesta.

Fotos: Alberto Tallón