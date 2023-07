Antonio Sánchez i Fran Callejón, ambició i competitivitat pel Sabadell 23/24

La seu de la Fundació Privada Atendis, al polígon de Can Roqueta, ha estat l’escenari de la doble presentació d’Antonio Sánchez i Fran Callejón com a nous jugadors arlequinats. Han participat el president de l’entitat, Josep Manuel Suárez; el director general del Centre d’Esports, Bruno Batlle, i el director esportiu, Jaume Milà.

Josep Manuel Suárez ha agraït el detall del club arlequinat de celebrar aquest acte a la Fundació Atendis. “És una manera d’estendre els vincles socials entre dues entitats que tenen punts en comú a través de l’esport inclusiu i els valors”, ha subratllat. De fet, comparteixen l’activitat del futbol, amb entrenaments durant tot l’any a càrrec de Sergi Pellicer, director i màxim responsable del CES Inclusiu que ha contagiat el sentiment arlequinat als integrants de la Fundació i, especialment, als residents del centre Aral. Atendis desenvolupa la seva acció al servei de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta, i a les seves famílies, i ja ha complert 60 anys d’activitat.

Màxima energia

Antonio Sánchez ha decidit sortir de la seva àrea de confort per acceptar el repte del Centre d’Esports. “Ho afronto amb la màxima energia i penso que el Sabadell és un club ideal per continuar creixent com a futbolista en la meva carrera”. S’afegeix a una llista que ja suma quatre centrals, amb la possibilitat de ser cinc amb Ricard Pujol. “La competència sempre és molt bona per a l’equip perquè t’obliga a estar permanentment atent i competir al màxim nivell”.

Tot i que en el Cartagena B no jugaven habitualment amb el sistema de tres centrals, Antonio Sánchez té experiències “positives” en les seves etapes a l’Almeria B i UCAM Múrcia. “Em puc adaptar sense problemes a totes les situacions”, ha assegurat. En aquests primers dies d’entrenaments ha comprovat que “tenim un vestidor molt sà i amb un nivell força alt. Penso que podem aspirar al play-off. La clau serà mantenir una màxima concentració en cada entrenament i en cada partit”, ha explicat.

Polivalència

Fran Callejón ha arribat procedent del Linares i amb l’etiqueta de jugador polivalent que ell mateix s’ha encarregat de confirmar: “Encara que la meva posició natural seria la pivot o interior, un ‘6’ o un ‘8’, també he jugat en altres demarcacions i l’any passat vaig fer-ho de lateral i central. És una de les meves virtuts”.

En la seva etapa al Betis Deportivo, no va tenir l’oportunitat de jugar a la Nova Creu Alta, però sí que ho va fer en el duel de la segona volta a Sevilla en què el Sabadell va golejar (0-4), provocant el descens del filial bètic. “És un mal record. En aquella època estàvem en una ratxa molt negativa, tot el contrari que el Sabadell que ens va passar per sobre. Vam patir moltíssim en aquell partit”.

A les files del Linares va convertir-se en una peça cabdal i ara confia a mantenir el mateix nivell com a jugador arlequinat i ser protagonista al vestidor: “m’agrada parlar amb els companys a dins i fora del camp, per analitzar coses dels partits. Encara soc jove (25 anys), però em considero una mica veterà en aquesta categoria en la qual tot es decideix per detalls. El vestidor és fonamental”.

