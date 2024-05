El ‘no’ del BBVA: “Seria bastant ingenu no deixar un marge de temps perquè puguin millorar l’oferta”

Amb el pas dels dies es van coneixent nous detalls, des que el 30 d’abril el BBVA decidís anunciar que presentava una proposta de fusió per absorció del Banc Sabadell. Aquest dimecres s’ha sabut que quan el Consell d’Administració presidit pel banquer sabadellenc Josep Oliu es va reunir el passat dilluns, ja coneixia que el banc madrileny no milloraria l’oferta presentada dies abans, tal com ha comunicat el Banc a través d’una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), on ha fet públiques les intencions del BBVA.

”Malgrat el que digui o no digui el BBVA, això pot ser part de la negociació. Avui poden haver dit una cosa i demà una altra. Seria bastant ingenu no deixar un marge de temps perquè puguin millorar l’oferta”, alerta l’economista i conseller executiu d’EFPA Espanya, Josep Soler. En aquesta línia, Soler afegeix que “no és descartable” una OPA, malgrat la “complexitat” per convèncer els accionistes i la decisió de les autoritats de la competència davant aquest hipotètic escenari, el qual no amaga que “no seria gaire positiu per Catalunya perdre un operador bancari”.

L’economista i conseller executiu d’EFPA Espanya tampoc descarta un escenari en el qual hi intervingui una entitat estrangera i es prudís una “fusió transfrontera” que l’economista valora “atractiva” per als interessos del Banc, perquè segons defensa “el Banc Sabadell tindria més possibilitats que aquí pogues continuar operant amb la marca Sabadell”.

Sobre aquest escenari, el d’una oferta pública d’adquisició, l’economista i extreballador del Banc Sabadell, Agustí Alier, afegeix que “no sé fins a quin punt els hi pot interessar fer una OPA. Crec que continuaran trucant a la porta, tot i que aquests dies el mercat ha reaccionat en contra del BBVA. Si l’acció aguanta aquest sotrac, serà un motiu d’orgull per als accionistes. Espero que el Banc mantingui la seva independència”, apunta l’economista sabadellenc Agustí Alier.

Des de Pimec, celebren la decisió del Banc, assegurant que “és una notícia positiva per a les empreses, a l’hora d’anar a buscar finançament. Malgrat ser un fracàs per al BBVA, entenem que no ho tornarà a itnetnar en el curt termini”, explica Pere Cots, director consultoria estratègica i finançament de Pimec

La no fusió es veu amb bons ulls al mercat borsari

L’endemà de la negativa del Consell d’Administració del Banc Sabadell a acceptar la proposta del BBVA, el mercat borsari va premiar la decisió, tancant aquest passat dimarts a 1,8810 € el valor de l’acció –+8,22% respecte del dia anterior a l’oferta (29 abril). Aquest dimecres, després que el Banc posés en coneixement de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la negativa del BBVA per millorar l’oferta, el valor de l’acció del Banc va tancar a 1,8025 €, un 3,74% més respecte del 29 d’abril.