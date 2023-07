El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha celebrat aquest dimecres el primer ple d’aquest nou mandat. Durant la sessió s’ha aprovat el cartipàs, de manera que ja es coneix com s’organitzarà l’estructura comarcal.

D’entrada, la institució tindrà cinc vicepresidències, en mans de cinc partits diferents. El vicepresident primer serà Xavier Garcés, del PSC; la vicepresidència segona l’ocuparà Montse Soler, d’ERC; la tercera, Míriam Casaramona (Junts); la quarta, Andrés Medrano, d’En Comú Podem, i la cinquena vicepresidenta serà Lluïsa Melgares, de Tot per Terrassa. El president, tal com ja es va acordar per àmplia majoria, és Ignasi Giménez, alcalde de Castellar del Vallès.

Les diferents carpetes del Consell Comarcal s’han distribuït entre 10 consellers, entre els quals hi ha tots els vicepresidents més altres regidors d’ajuntaments de la comarca. Garcés s’ocuparà d’Impuls econòmic i del treball; Soler, de Promoció de la comarca i suport a petits municipis; Casaramona, d’Infància, adolescència, joventut, gent gran, igualtat i salut; Medrano, de Transició energètica i, Melgares, de Vulnerabilitat energètica i Mercavallès. En aquest grup de consellers també hi ha l’edil del PSC de Sabadell Manuel Robles, que igual que a la ciutat, s’ocuparà de la cartera d’Educació i, al Consell Comarcal, també de la d’Esports. L’assistència al ple tindrà una assignació de 100 euros.