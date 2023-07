Sabadell torna a créixer en nombre d’habitants

Sabadell es fa més gran. La ciutat creix en habitants i trenca amb la dinàmica a la baixa dels darrers dos anys: segons les darreres dades de l’Informe Estadístic de l’Observatori d’Economia Local (OEL), a la ciutat hi viuen 218.345 persones, més de 2.600 més que l’any passat. És a dir, un 1,2% més. Si aquest escenari es manté, Sabadell superaria l’any vinent els 220.000 habitants.

“Sabadell és atractiva perquè té bons serveis i connexions ferroviàries i viàries”, apunta Pau Miret, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la UAB. Relació qualitat preu, proximitat a zones verdes i els serveis són el punt fort de Sabadell.

“Arriba molta gent de l’àrea metropolitana de Barcelona que busca un entorn menys massificat i amb una bona relació qualitat preu”, exposa Josep Marin, gerent d’Exes Sabadell Centre. I a Sabadell hi troben tots els mateixos serveis, zones verdes a quinze minuts a peu i menys massificació.

El sud, Can Gambús i Sol i Padrís, els que més creixen

Però quins són els barris que més creixen? Aquest darrer any han rebut més veïns els barris del sud –Campoamor i Espronceda–, que han rebut un 2,6% més d’habitants, que és una de les zones on es troben els preus més econòmics. De fet, segons el portal Idealista, a la zona sud el preu mitjà de compra és de 1.917 euros el metre quadrat. A molta distància del Centre, amb un cost de 2.573 euros el metre quadrat.

En aquest sentit, els barris del sud han estat els que han experimentat un major creixement. “Al barri veiem moltes cares noves, i també hem notat que ens costa molt més trobar lloc per aparcar el cotxe”, sosté la Montse Cuevas, veïna del passeig d’Espronceda. El creixement poblacional als barris perifèrics antics s’explica, entre d’altres, precisament per l’oferta assequible i per les transmissions patrimonials, segons Miret.

Ara bé, també altres barris estan experimentant un creixement similar. És el cas de la zona de Can Feu i Can Gambús, que ha rebut un 2,4% més de veïns en un any. “A Can Gambús és on més obra nova s’està edificant, i és un barri sencer per edificar que guanyarà molta població”, sosté Marin. En més d’un any, ells ja han entregat dos edificis sencers. I la previsió és que aquesta zona s’expandeixi encara més.

En tercer lloc, la zona de Sol i Padrís també ha crescut amb força, un 2,4%. Si mirem únicament les dades en brut –el creixement absolut– la zona que més habitants ha rebut el 2023 ha estat el Centre, que ha guanyat 530 veïns. “Al Centre s’està fent molta obra nova, que arrossega molta gent de dins i fora de Sabadell”, explica el gerent d’Exes Sabadell Centre. Però també alguns barris han perdut població respecte al 2022. Es tracta de la Concòrdia (-0,4%) i Can Deu i Sant Julià (-0,2%).

Els barris més poblats

Els barris amb més població de Sabadell són el Centre, amb pràcticament 30.000 habitants (13,5%), seguit de la Creu Alta, amb més de 18.700 veïns (8,6%) i la Creu de Barberà, amb 18.400 persones (8,4%). A aquests barris hi viuen tres de cada deu sabadellencs.

Ara bé, la mobilitat interna de Sabadell –emigració de barri a barri– cau l’any 2023. Més de 12.300 sabadellencs van canviar de barri, una xifra que és un 6,9% inferior al 2021. Però on van els sabadellencs que volen mudar-se de barri? Les zones de la ciutat on arriba més gent d’altres punts de Sabadell són el Centre, Creu de Barberà i Sant Oleguer. “Es busquen zones amb serveis i ben comunicades”, apunta Josep Marin.

Pel que fa a la mobilitat externa –gent que arriba o que marxa de Sabadell d’altres municipis o països–, han arribat més persones de les que han marxat. Sabadell va perdre 7.039 veïns i en va guanyar 11.806. La majoria dels veïns que han arribat a la nostra ciutat venen d’altres municipis catalans (55,3%), tres de cada deu arriben d’altres països (34%) i, en menor mesura, un de cada deu venen d’altres punts de l’Estat (10,7%).

D’on venen i cap a on anem?

Barcelona és el municipi d’on provenen més persones que venen a viure a la capital vallesana (11,3%), seguit de Terrassa (4,8%) i Barberà del Vallès (4,1%) aquest any 2023. D’altra banda, Barcelona també és el municipi de destí majoritari de la gent que decideix marxar de Sabadell, seguit de Terrassa i Castellar del Vallès.

Sabadell acull més gent de la que marxa als altres municipis– el saldo és positiu– a excepció de Castellar del Vallès, on arriben més sabadellencs dels castellarencs que rep la nostra ciutat.