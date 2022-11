Sabadell, en ple creixement: la ciutat superarà els 246.000 habitants el 2041

Sabadell desperta interès. La nostra ciutat guanyarà un 14% més d’habitants en les pròximes dues dècades, fins a superar els 246.000 veïns, segons es desprèn de l’Estudi Projeccions de Població Municipals 2021-2041 de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En concret, la nostra ciutat guanyarà 30.851 habitants, passant dels 215.760 que censats el 2022 als 246.611 l’any 2041. Un creixement mitjà de 1623 habitants anuals.

“Sabadell és un pol d’atracció perquè té serveis de qualitat i connexions viàries i ferroviàries”, sostenen Pau Miret, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la UAB i Josep Marín, gerent d’Expofinques Sabadell Centre. Són factors molt valorats a l’hora d’escollir residència.

Sabadell es converteix en la segona ciutat de la comarca que on més persones viuran, per darrere de Terrassa. D’acord amb aquestes projeccions, Sabadell superaria l’any 2041 a Badalona (234.440) en nombre d’habitants i la nostra ciutat ocuparia la quarta posició del rànquing català, per darrere de Barcelona (1.674.549), L’Hospitalet (282.430) i Terrassa (258.886).

Quin serà el perfil que més creixerà? Segons les projeccions, per edats, l’any 2041 sis de cada deu sabadellencs tindrà de 16 a 64 anys. El 14% tindrà de zero a quinze anys i un 25% estarà en edat de jubilació. Viurem un procés d’envelliment de la població: ara, el 19,22% de sabadellencs supera els 65 anys.

Els barris preferits

Can Llong i Castellarnau, Can Puiggener i Gràcia marquen tendència. Es tracta dels tres barris de Sabadell on més veïns nous han arribat a viure, en termes relatius, en els darrers cinc anys.

El sector del Berard ha crescut un 5,2%, seguit de Can Puiggener (+3,7%) i Gràcia (+2,7%). Ara bé: en termes absoluts, el barri estrella –i que més creix en nombre absolut d’habitants–, és el Centre, que suma més d’un miler de nous veïns (+2,81 %) des de 2017.

Les previsions fan preveure que Can Gambús sigui un dels barris que experimentin més creixement en els propers anys, un barri que està en plena projecció.

Fort creixement de la comarca

A la comarca del Vallès Occidental es preveu que tots municipis creixin en població, a excepció de Badia del Vallès, que es contempla que perdi un 1,5% dels seus habitants. Així, el 96% dels municipis del Vallès creixeran de cara al 2041.

El nombre d’habitants disminuirà a 293 pobles i ciutats de Catalunya i es mantindrà intacte a una desena, segons l’escenari mitjà de les projeccions de l’Idescat. Es preveu un creixement poblacional a dos de cada tres municipis fins al 2041.

Com a resultat de la baixa natalitat i l’envelliment de la població, només 142 municipis (el 15%) tindrien més naixements que defuncions en el període 2021-2041. Però es preveu que en aquest període la migració neta seria positiva en 876 municipis (el 93%), i en molts d’ells compensaria el saldo natural negatiu. És a dir: la natalitat serà menor a la mortalitat, però la migració serà el component que farà créixer la població en la majoria de municipis.