Catalunya vacunarà anualment contra la grip els infants d’entre sis mesos i cinc anys a partir de l’octubre, quan comença el calendari de vacunacions sistemàtiques. Vacunar els infants contra la grip és una de les novetats del calendari d’enguany, segons han explicat en roda de premsa el conseller de Salut, Manel Balcells, i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. A banda, també s’immunitzarà als nadons de fins a sis mesos contra la bronquiolitis mitjançant un nou anticòs diferent del que administrava. El nou anticòs, que també es començarà a administrar a l’octubre, només requerirà una dosi i té major efectivitat i protecció en el temps.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha recordat la situació de l’hivern passat i “l’estrès” que suposa pel sistema sanitari una incidència alta de casos de bronquiolitis en petits. Per això, ha confiat que l’aposta pel nou anticòs baixi molt la pressió i millori molt la salut dels infants.

Altres novetats en el calendari són, d’una banda, la substitució de la vacuna contra la meningitis C administrada als dotze mesos d’edat per una vacuna tetravalent que protegeix de més variants (A, C, W, Y) i l’ampliació de la recomanació de la vacunació contra l’herpes zòster. Fins ara s’administrava als 65 i als 80 anys i ara es recomana també a les persones de més de 90 anys, que ja han tingut herpes o que reben algun tractament immunosupressor.

Els canvis suposen una inversió important per Salut. La vacunació antrigripal infantil i la substitució de la vacuna contra la meningitis suposaran 1,77 milions d’euros, la incorporació del nou anticòs per fer front a la bronquiolitis 14,1 milions d’euros i l’ampliació de la vacunació contra l’herpes zòster 17,5 milions d’euros.

Vacunació contra la grip

Salut ha explicat que la vacunació antigripal als infants serà una novetat arreu de l’Estat, ja que era una recomanació estatal que es va acordar en consell interterritorial. Les comunitats autònomes tenien marge per aplicar la recomanació fins al 2024 i Catalunya incorpora la vacuna ja en el calendari d’aquest 2023, amb la campanya que comença a l’octubre. “Serà molt ben rebut i tindrà gran interès”, ha dit Balcells.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha puntualitzat que la vacuna no es pot posar en menors de sis mesos però sí en dones embarassades. Segons dades facilitades per Salut, es calcula que en menors de cinc anys es produeixen al voltant de 50.000 casos de grip a l’atenció primària a Espanya, uns 800 casos greus, 250 ingressos a l’UCI i 8 morts a l’hospital.

Per la seva banda Pepe Serrano, pediatre i representant de la Societat Catalana de Pediatria al Consell Assessor de Vacunacions, ha afirmat que si bé s’associa la grip amb gent gran a hores d’ara els nens emmalalteixen i acaben ingressats. A més, ha destacat que tres quartes parts dels ingressats no tenien cap factor de risc previ. D’altra banda, també ha celebrat la incorporació de la vacuna entre els infants perquè sovint són els vectors de transmissió de la grip. “És una epidèmia que comença a les escoles i les llars d’infants..i després l’escampen a casa entre els familiars”, ha apuntat.

Immunització contra el virus causant de la bronquiolitis

En el cas de la immunització contra el virus respiratori sincitial (VRS), principal causant de la bronquiolitis, Cabezas ha subratllat que és un virus “altament contagiós” i que constitueix una de les principals causes d’hospitalització en menors de cinc anys. Segons ha dit, genera una càrrega “molt important” sobre el sistema i no hi ha un tractament específic. Actualment, tampoc no es comercialitza cap vacuna contra la bronquiolitis i fins ara l’únic que es feia a Catalunya era administrar un anticòs als infants de molt alt risc.

A partir d’aquest octubre, però, es farà una immunització universal a tots els nadons de menys de sis mesos amb un nou anticòs. Cabezas ha explicat que el nou anticòs que s’administrirà només requereix una dosi, s’estima que té una efectivitat 50 vegades major i una protecció major en el temps, entre altres avantatges.

Es tracta d’un anticòs monoclonal humà aprovat l’octubre del 2022. És Nirsevimab (Beyfortus d’AstraZeneca AB i comercialitzat per Sanofi-Aventis S.A.). Segons les dades disponibles, Beyfortus presenta un bon perfil de seguretat i mostra dades d’eficàcia de 75-80% en la prevenció de les infeccions de vies respiratòries inferiors (IVRI) per VRS.

La idea és que l’anticòs s’administri “molt a prop” del període habitual del VRS i, per tant, cal començar a donar-lo a l’octubre. Se citarà als centres d’atenció a primària els nadons que tinguin menys de sis mesos (els nascuts a partir de l’abril del 2023) i se’ls farà una única punxada perquè estiguin protegits durant quatre mesos. La resta de nadons que vagin naixent fins al març del 2024 s’immunitzaran directament a l’hospital on neixen.

El pediatre Pepe Serrano s’ha mostrat convençut que tot plegat revertirà en menys visites a urgències, menys ingressos, menys despesa a les UCI i menys antibiòtics així com menys absències o baixes laborals de pares que han de tenir cura dels fills a causa d’una bronquiolitis.

També el conseller ha confiat en una millora en l’escenari el proper hivern. “L’estrès per al sistema és gran, no cal dir per als pares i mares”, ha afegit. Segons ell, el nou anticòs per a tots els infants és una aposta “gran” que pot fer baixar molt la pressió del sistema sanitari i alhora millorar la salut dels infants.

No consten intoxicacions per síndries

En el torn de preguntes, Balcells ha confirmat que no consten casos d’intoxicació a Catalunya per síndries originàries del Marroc i ha assegurat que el producte ja ha estat retirat del mercat.