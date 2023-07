La línia defensiva del Sabadell es tanca amb Pablo Monroy, Amelibia i Biel Farrés

L’auditori de l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell ha estat l’escenari de la triple presentació de Pablo Monroy, Jon Ander Amelibia i Biel Farrés que, segons el director esportiu, Jaume Milà, tanquen la línia defensiva si no surt cap contratemps abans de finalitzar el termini del mercat d’estiu.

El president de Belles Arts, Joan Llonch Andreu, ha donat la benvinguda, recordant amb nostàlgia els seus temps d’aficionat arlequinat a la vella Creu Alta i moments icònics de l’actual Estadi com l’acte d’inauguració o el partit de la Copa de Fires. També ha valorat el fet que les dues entitats superin el Centenari. En el cas de Belles Arts, des del 1880, dedicada a activitats artístiques i culturals, destacant les seves exposicions de gran nivell. “Ara en tenim dues de preparades, de Pep Madaula i Benet Ferrer, per la pròxima Festa Major. També organitzem concerts de música i tallers de pintura”, ha destacat Joan Llonch. Per cert, el seu germà, Antoni, és l’exàrbitre que va militar a Primera Divisió i també és un acèrrim seguidor arlequinat.

El portaveu del Consell consultiu, Joaquim Badia, ha exercit la representació del club, destacant la iniciativa de fer presentacions en diferents indrets històrics de la ciutat. “És una manera de fer ciutat, totes les entitats formen part de la ciutat, i els èxits del Centre d’Esports també són els èxits de Sabadell. Belles Arts és un referent del món cultural”. D’altra banda, ha incidit en l’augment de massa social jove, “un fet molt important pel futur del club”.

Defensa tancada

El director esportiu, Jaume Milà, ha fet un breu repàs dels tres futbolistes. “Amelibia ens aportarà experiència i potència en el joc aeri; Pablo una gran capacitat ofensiva i Biel és un jugador jove amb gran projecció que ja el coneixia de quan jugava a la Damm i segur que ens ajudarà moltíssim”.

Els protagonistes han mostrat el seu compromís per acceptar el repte arlequinat. “La Cultural Leonesa em va oferir renovar, però vaig preferir un canvi d’aires i quan vaig rebre la proposta del Sabadell no ho vaig dubtar. Puc aportar experiència en una plantilla molt jove”, ha explicat el central Jon Ander Amelibia. La seva continuïtat en els diferents clubs en els quals ha militat és un aval: “és important tenir la confiança dels tècnics i estic content de la meva trajectòria. Arlequinat a l’Ebro? Sí, la samarreta és molt semblant…”. Tot i néixer a Getxo, té la doble nacionalitat espanyola i brasilera per part dels avis portuguesos de la seva mare.

Pablo Monroy era un jugador que estava a la taula de molts clubs, però finalment el va ‘pescar’ el Sabadell. “Van sortir altres opcions, però havia d’esperar i jo el que volia era començar la pretemporada. El Sabadell va insistir molt i estic content”. Gairebé l’ha fitxat més per les seves condicions d’atac tot i ser lateral: “em puc adaptar a qualsevol posició, però la meva millor virtut és la faceta ofensiva i sé que el Sabadell juga amb carrilers. Això m’afavoreix”. Al SD Logroñés va fer una gran temporada que ara vol repetir: “és molt important començar bé, això dona confiança al grup”.

El jove Biel Farrés va arribar més tard del previst perquè es va endarrerir el tràmit de la cessió per part del Girona. “Estava tot decidit, però no passa res. Penso que el Sabadell és una bona opció per a mi i m’ajudarà a continuar creixent com a futbolista. L’objectiu és tenir minuts. El Pau Víctor em va parlar molt bé del club, la ciutat i l’afició. Considero que hi ha joventut i experiència per fer una bona temporada”.

Olot, segon test

Tots tres jugadors seran protagonistes del segon partit de pretemporada al Municipal d’Olot aquest dissabte (19.30 h). L’objectiu continua sent sumar minuts i carregar les piles, però també seria rellevant obtenir un bon resultat davant un rival dues categories inferiors com l’Olot (Tercera Federació). Miki Lladó podria afegir noms com Antonio Sánchez o Raúl Baena a la llista, absents a Vila-real. Manel Martínez Bel, fitxat a les últimes hores, encara no participarà.