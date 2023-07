El Sabadell guanya el primer partit de la pretemporada a Olot (0-2)

Primera victòria. Després del 4-0 encaixat a Vila-real, el Sabadell ha imposat la seva superior categoria davant la UE Olot (Tercera Federació) en el segon test de la pretemporada amb gols del jove Marc Domènech i Guillem Naranjo. Després d’una primera part insípida, el conjunt arlequinat ha dominat de manera absoluta a la segona, gaudint d’ocasions suficients per golejar. Pas endavant en el procés de preparació.

Encara amb les baixes de Ricard Pujol i Antonio Sánchez, Miki Lladó ha concedit els primers minuts de la pretemporada a Jon Ander Amelibia, Biel Farrés -han fet tàndem a l’eix de la defensa- i Raúl Baena. En canvi, ja ha quedat fora de la convocatòria Ferran Sarsanedas, qui no continuarà a prova. L’últim fitxatge, Manel Martínez, ha viatjat amb l’expedició i s’ha vestit de curt, però no per jugar sinó per fer una breu sessió preparatòria juntament amb el porter Froi Leal.

Els primers minuts han estat de màxim equilibri, amb una bona ocasió de Guillem Naranjo que no ha pogut concretar davant el porter olotí. El conjunt local, amb una bona pressió, ha sabut controlar la iniciativa arlequinada, dificultant la seva sortida de pilota en un duel de ritme molt lent. En la primera mitja hora gairebé no s’han vist arribades amb perill.

L’equip de Miki Lladó ha buscat sorprendre a l’esquena de la defensa local sense massa èxit. S’ha arribat al descans sense gols encara que en els últims minuts de la primera part, Guillem Naranjo i, sobretot Víctor Álvarez, han tingut dues bones opcions: la rematada del lateral ha topat amb el porter Batalla, que ha fet una gran intervenció.

Canvis i superioritat total

En el minut 30, Marc Domènech havia substituït el jove Marruecos i a l’inici de la segona part, Miki Lladó ha posat sobre la gespa un onze gairebé nou. Només s’ha mantingut sota pals Adrián Ortolà. El Sabadell ha sortit també amb una marxa més i s’ha notat davant un rival que també ha mogut la banqueta. Ha avisat Marc Domènech i un minut després, el jove migcampista arlequinat ha anotat el primer gol del Sabadell a la pretemporada en una gran maniobra: ha driblat al porter per marcar a plaer.

Ha pogut examplar l’avantatge Vladys, però el porter Mourin s’ha lluït en els millors moments del conjunt de Miki Lladó, molt més profund i vertical en atac. També ha estat anul·lat un gol a Marc Domènech per fora de joc. L’Olot ja no s’ha acostat a l’àrea d’Ortolá primer i Sebas després en aquesta segona meitat d’absolut domini arlequinat. El premi a la superioritat del Sabadell s’ha vist recompensada amb el segon gol, obra de Guillem Naranjo -que havia tornat a la gespa en lloc de Moha Ajani – amb una rematada de cap impecable, aprofitant una gran centrada de Vladys, molt actiu. Un bon colofó a la notable segona part arlequinada. La pròxima cita ja serà de competició: l’eliminatòria davant el Tona de la Copa Catalana, dissabte vinent (18 h).

Sabadell: Ortolá; Pablo Monroy, Amebilia, Biel Farrés, Víctor Álvarez, Raúl Baena, Javi Gómez, Sander Ballero, Guillem Naranjo, Marruecos (Marc Domènech, m. 30) i David Astals.

A la segona part: Ortolá (Sebas, m. 62); Vargas, Pau Resta, Moha Ajani (Guillem Naranjo, m. 76), Carrión, Beitia, Fran Callejón, Álex Gualda, Cristian Herrera, Marc Domènech (David Astals, m. 76) i Vladys.

Gols: 0-1, minut 58: Marc Domènech; 0-2, minut 88: Guillem Naranjo.

FOTOS: LLUÍS FRANCO