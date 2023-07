Proporcionar un tracte personalitzat, cuidar la clientela, oferir productes únics i de qualitat o garantir un assessorament personal. En el mapa de posicionament, el petit comerç encara juga les seves cartes per guanyar la partida a les grans superfícies i la venda online. Aquests, són els principals punts forts del comerç de barri, segons apunten comerciants de diversos locals emblemàtics del municipi.

En qüestió de setmanes, Sabadell ha experimentat un degoteig constant de tancaments d’establiments històrics i emblemàtics, la majoria localitzats al barri del Centre i per falta de relleu generacional. Amb l’afany d’explicar la situació des d’un punt de vista optimista, avui donem veu a quatre comerços històrics que encara donen servei a Sabadell –i amb cues cada dia–. Cal destacar que a la ciutat, segons dades del portal de l’Ajuntament ‘VisitSabadell’, hi ha aproximadament més de 250 comerços en funcionament amb més de 50 anys d’història des de la seva obertura.

Merceria Casa Traveria

Roser Canals i Mariona i Sílvia Pons

“La Sílvia, la meva germana, i jo, la Mariona, som la cinquena generació d’un comerç de més de 140 anys d’història”. Sempre amb l’ajuda de la mare, la Roser, que amb 89 anys, encara dona un cop de mà atenent darrere el taulell. La història i l’evolució del Passeig queda coixa si no ens parem a mencionar la merceria Casa Traveria. Malgrat que la fisonomia del Centre ha anat canviant, la botiga aguanta fèrria a la cantonada amb el carrer de la Palanca, i amb la porta que no para quieta amb clients entrant i sortint. La Mariona apunta que “el que ens caracteritza i ens fa sobreviure és la venda personalitzada”, un atribut, diu, “que de moment ni grans superfícies ni el comerç digital ens podran arrabassar”. “Agraïm la confiança i que ens vinguin a veure”, afegeix. “Sap greu veure que els comerços al nostre voltant tanquin: som una espècia en perill d’extinció”, lamenten mare i filles.

Comestibles Colmado Gallego

Bernardino Macia

“No puc evitar emocionar-me quan parlo de les arrels de la botiga perquè són la meva vida, la de la meva dona i la dels meus pares”. El Bernardino, que regenta la històrica botiga Colmado Gallego, a Ca n’Oriac, sosté que està “preparat perquè em posin un Mercadona a davant perquè sé que puc fer-li front”. “Les grans superfícies mai podran competir contra els nostres preus ajustats, els nostres productes de qualitat que portem de Lleida, de Galícia o de Mallorca, ni amb el tracte i l’estima que tenim amb els clients”, assegura convençut. Quan el Bernardino va néixer, l’any 1968, el seu pare ja carregava caixes de fruita i pernils amunt i avall. Ara se’n fa càrrec i l’omple d’orgull quan li diuen: “‘Gallego’, que bo que ho tens tot!”. Reconeix que l’entristeix veure com petits comerços veïns tanquen portes: “Uns marxen i d’altres arriben, no hi podem fer res. Almenys hi ha moviment”.

Merceria Casa Bella

Laura Bella

Reina del carrer de les Valls, al Centre, la merceria Casa Bella presumeix de ser un comerç amb més de 100 anys d’història a la motxilla, ara regentada per la Laura i el Ramon Bella, la tercera generació. “Treballar fort, no tancar a l’estiu i donar servei sempre”, respon el Ramon, preguntat per la fórmula de l’èxit d’aquest establiment emblemàtic de Sabadell. Fins i tot hi ha clients que venen de fora per anar a Casa Bella “perquè allà on viuen ja no hi ha merceries de barri, ens diuen”. Assessorar, guiar, personalitzar i escoltar la clientela són les armes que “ens permeten fer-nos un lloc davant de la compra en línia”, diu el Ramon, que afegeix que “l’altre dia vaig comprar una bombeta per Amazon i no funcionava; una cosa que al comerç de barri no et passarà mai, per exemple”. Tot i que no tenen decidit què passarà en un futur, la Laura i el Ramon celebren que, de moment, la botiga treu fum!

Carnisseria Xarcuteria Ribes

Carles Ribes

“L’any 1953 el meu avi va venir de les comarques de Lleida i va obrir a Sabadell una petita botiga de queviures on tenia fins i tot animals vius. Amb el temps ho va agafar el meu pare i ho va transformar en una carnisseria”. El Carles Ribes, la tercera generació, és a qui trobareu ara darrere el taulell de la Carnisseria Ribes, a plena avinguda de Matadepera. “Què vol la gent? Producte de qualitat. I això és el que els oferim”, apunta el Carles. I amb això no n’hi ha prou perquè també cal “posar-hi moltes hores i esforç”. Tot i que reconeix que la zona de Ca n’Oriac no és una zona especialment plena de grans franquícies, admet que “anem veient com comerços veïns a poc a poc abaixen la persiana”. “Tinc un fill jovenet, i encara no sé si voldrà continuar-ho o no. Si no hi ha relleu, doncs ja sabem quin serà el desenllaç”, conclou.

(FOTOS: AINA TORRES)