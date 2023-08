ENQUESTA | Us estan afectant les restriccions del reg per sequera?

L’escenari actual d’excepcionalitat per sequera a Sabadell i en altres punts de Catalunya prohibeix explícitament el reg de gespa. En la mateixa línia, està prohibit també l’ús d’aigua de xarxa per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte pel que respecta al reg de supervivència d’arbres o de plantes, que s’ha de realitzar de nit i amb sistemes gota a gota o regadora. També es pot regar amb aigües de pluja recollides de les teulades o bé amb aigües regenerades procedents de depuradora pública.

En cas d’incompliment, és l’Ajuntament qui s’encarrega de sancionar atenent a l’ordenança i el reglament municipal vigent. En aquest escenari, volem saber si us han afectat les mesures imposades. Què heu fet en cas de tenir gespa? Com us esteu adaptant a les restriccions? Heu canviat el sistema de reg? Participeu en l’enquesta i expliqueu-nos el vostre cas.