Els juvenils sabadellencs de Divisió d’Honor es posen en marxa

Per primera vegada a la història, Sabadell tindrà dos representants a Divisió d’Honor juvenil. El Centre d’Esports enceta la seva quarta temporada consecutiva a la màxima categoria, mentre que pel Mercantil serà la del retorn. Tots dos equips van iniciar la seva pretemporada la setmana passada per a posar-se a punt per la competició que començarà el primer cap de setmana de setembre, coincidint amb la Festa Major de la ciutat. El primer derbi no farà esperar i serà a la segona jornada (10/09) a Olímpia.

Nova etapa a la banqueta arlequinada

El CE Sabadell, malgrat ser un equip experimentat a la categoria, inicia una nova etapa. Després d’aconseguir una permanència més patida del que s’esperava i amb fins a tres tècnics durant l’any (Marc Nomen, Edu San José i Conrad Garcia), Oriol Alcázar agafa les regnes amb el clar objectiu de tenir una temporada tranquil·la, però sent ambiciosos. “El primer objectiu és la permanència, està clar. No obstant això, sabem que som el Sabadell i que podem aspirar a alguna cosa més. Volem competir cada partit i acabar el més amunt possible”, explica. Alcázar compta amb experiència a Primera Catalana i a Tailàndia i es caracteritza per ser un entrenador ofensiu. “M’agrada que els meus equips siguin protagonistes i crec que això casa molt bé amb la filosofia del club. Estem treballant molt l’apartat defensiu també, per no ser un equip feble, però la intenció és anar a pels partits sempre”, reflexiona el nou tècnic.

Els arlequinats començaran la lliga al camp del Racing Zaragoza abans del derbi de la jornada 2, un inici amb dos nouvinguts a la categoria. A la pretemporada, el juvenil del Centre d’Esports tindrà diverses cites que serviran per testejar com arribar l’equip amb enfrontaments contra rivals de Divisió d’Honor com Cornellà, EF Gavà o Badalona i equips sèniors de Lliga Elit com el filial de l’Europa i el Vic. “Ens hem de preparar de la millor manera i conjuntar-nos com a equip. L’inici de lliga encara queda lluny i només ens centrem en la feina del dia a dia durant la pretemporada”, explica Alcázar.

Retorn il·lusionant

El CE Mercantil, per la seva banda, afronta el retorn a Divisió d’Honor amb un projecte consolidat i amb la màxima il·lusió. Després d’aconseguir dos ascensos consecutius amb Marc Xala a la banqueta, Carlos López, fins ara director esportiu del club, assumirà el lloc al capdavant del juvenil blaugrana. La temporada passada, els mercantilistes van tancar un històric ascens des de Lliga Nacional, guanyant al Cornellà al darrer partit de competició al Municipal Joan Murtró. Amb un pressupost baix per la categoria, el clar objectiu serà la permanència, un fet que no han aconseguit mai en les seves anteriors experiències a Divisió d’Honor. “El que ha aconseguit aquesta generació ens ha d’esperonar per poder mantenir el club a la màxima categoria. El primer objectiu és competir des del primer dia i el segon, salvar-nos”, explicava Carlos.

Inici complicat

El calendari ha estat capritxós i el Mercantil s’haurà d’enfrontar a gairebé tots els candidats a estar a dalt en les primeres 5 jornades de lliga. El debut serà al Municipal Joan Murtró davant la Damm i, després del derbi de la segona jornada, els blaugrana rebran al Barça i l’Espanyol, amb un viatge a Mallorca entremig. “Arribant nous a la categoria necessitem un procés d’adaptació i la dificultat de l’inici ens pot condicionar. En sentit contrari, si sortim vius d’aquest tourmalet crec que el reforç serà molt gran. El més important és que el soroll exterior, no afecti els jugadors perquè durant la lliga anirem creixent”, reflexiona el tècnic. El conjunt dels Merinals podrà veure el seu nivell a la pretemporada, jugant contra rivals de la categoria com EF Gavà, Espanyol, Badalona o Cornellà i alguns dels equips forts de Nacional com Nàstic, Europa o Figueres. De moment, el primer test es va saldar amb derrota davant el primer equip de la Fundació Grama (2-0), conjunt de Tercera RFEF, malgrat deixar bones sensacions.

El que està clar és que Sabadell podrà gaudir del millor futbol juvenil de l’estat per partida doble. El complex d’Olímpia i el Municipal Joan Murtró rebran alguns dels millors obradors de l’estat en una temporada il·lusionant on la tensió i emoció del derbi sabadellenc es traslladarà per primera vegada a la història a la Divisió d’Honor. Un gran aparador pel futbol formatiu de la ciutat i un autèntic privilegi.