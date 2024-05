Sabadell vol mantenir un banc fort i arrelat a la ciutat

[ M. Camps R. / Albert Acín ]

Representants dels àmbits social, econòmic, cultural i esportiu, cadascú amb els seus matisos, coincideixen en el fet que si s’acaba materialitzant l’operació de fusió per absorció per part del BBVA, seria una gran pèrdua per la ciutat, més enllà de perdre una entitat bancària que al llarg dels anys ha estat lloada pel seu tracte proper amb els seus clients sabadellencs.

Des del teixit empresarial, no amaguen un cert pessimisme: “Ens el sentim molt nostre, i em sap greu. Si s’acaba materialitzant, perdrem la nostra proximitat. A l’altre costat sempre hi ha hagut una persona, i ara serà més impersonal”, lamenta l’empresària Rosvi Moix.

En aquesta línia, el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, apunta que “no es tracta de si Sabadell guanya o perd entitats, sinó que el Banc ha tingut i ha demostrat sempre un arrelament molt gran amb la ciutat, especialment, amb la vida sociocultural, i aquest és un aspecte que si acabés a altres mans, no seria positiu per a la ciutat”, assegura Alberich, mentre reconeix que “sigui lògic que hi hagi un interès, perquè el Banc està fort i valent”. Des del sector industrial, la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, alerta del perill d’aquesta fusió, defensant que “qualsevol excés de concentració no és bo”, mentre que des de Sabadell Comerç Centre no amaguen que “per al comerç perdem una entitat molt arrelada, de la qual n’estem molt orgullosos. Si a vegades ja costa parlar amb Madrid, com serà ara”?, es pregunta la presidenta de Sabadell Comerç Centre, Eva Fernández.

Per la seva banda, el director del Departament de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, Pere Cots, no amaga que des de la patronal ja es preparen per a un nou escenari, amb una major concentració d’entitats, explicant que “el Banc ja s’havia de veure com un banc global espanyol, i s’ha de veure que es perd una entitat a l’hora d’anar a trucar portes. Preferim començar a preparar la petita i mitjana empresa per aquest escenari, perquè no és la primera vegada que se’n parla”.

Des del món de la cultura, la presidenta de la Joventut de la Faràndula, Anna Vidal, considera que seria “trist” que una “entitat forta i d’aquí, molt sabadellenca, desaparegui”, tal com va passar en el seu dia amb l’absorció del BBVA d’Unnim, que integrava l’antiga Caixa de Sabadell.

La fundadora de l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell i directora artística de la Fundació Òpera a Catalunya (FOC), Mirna Lacambra, reivindica el paper del Banc en el suport al teixit cultural i operístic de la ciutat: “Ens ha ajudat moltíssim, li devem molt. L’estimem. Que continuï com està seria el millor per a la ciutat”, defensa. Una opinió compartida des de la Fundació Atendis, que a través del seu president, Josep Suárez, explica que “la relació amb el Banc ha estat exquisida, amb qui vam comptar amb el seu finançament per a l’ampliació de les instal·lacions”, mentre lamenta que “si s’acaba produint, és innegable que apareix una incertesa per aquesta vida social i cultural que durant tants anys la Fundació del Banc ha estat donant-hi suport, més enllà de perdre una insígnia de la ciutat, en un moment en què el Banc es troba en una etapa molt positiva”.

També des del tercer sector, Joan Madaula, president de CIPO, no amaga la seva “preocupació” per l’excés de concentració, mentre detalla que en l’aspecte social és on l’entitat podria ressentir-se’n: “L’any 2008, les entitats socials i culturals ja vam perdre moltes possibilitats de finançament. La Fundació té una mirada local, i si hi ha una absorció, això segur que desapareix, perquè la mirada local es perdrà, com també la sensibilitat cap a l’art, que també serà un actiu que es perd”.

En l’àmbit esportiu, el Cercle Sabadellès 1856 (l’entitat compta amb el suport del BBVA i del BS), a través del vicepresident econòmic de l’entitat, Josep Lluís Llusià, reflexiona sobre el que podria suposar perdre el nom de Sabadell per a la ciutat, assegurant que “Sabadell, d’aquí a uns anys, podria perdre aquesta rellevància, perquè vulguis o no, el Banc de Sabadell porta el nom de la ciutat i té rellevància internacional, i no crec que sigui positiu per a la ciutat”.

L’urbanista sabadellenc Manel Larrosa explica que sentir a parlar de fusió per absorció del BBVA al Banc Sabadell “ja sona malament, i això és la desaparició de la ciutat industrial que ens queda”, lamenta.

Què en pensa la classe política?

Des del Govern de la Generalitat, la consellera d’Economia, Natàlia Mas, va deixar clar el seu rebuig a l’operació. “Els ciutadans i les pimes catalanes necessiten més entitats financeres i no menys”, va afirmar en declaracions als mitjans dimarts passat. “Catalunya té un sector financer fort i des del Govern treballem per enfortir-lo de fa temps amb l’impuls de diversos projectes i polítiques”.

A Sabadell, el Govern és ambigu i no es posiciona sobre el futur del Banc. L’alcaldessa, Marta Farrés, considera que acabi com acabi l’operació, “el vincle del Banc amb la ciutat es continuarà mantenint”. Farrés creu que l’entitat representa el “caràcter emprenedor i de l’empenta econòmica i industrial” del Sabadell del passat i del present, i alhora reivindica que sigui “motor econòmic i generador d’ocupació”. “Ens el sentim nostre, com una entitat que va néixer aquí i que porta el nom de Sabadell arreu”, defensa.

Encara dins del Govern, el tinent d’alcaldessa i líder de Junts, Lluís Matas, no es pronuncia sobre la fusió, però espera que “part del poder de decisió i dels valors de l’empresa resultant es mantinguin a Sabadell i a Catalunya, amb la mateixa vocació de servei als particulars, autònoms i pimes”. Així mateix, espera que si prospera la fusió, “els treballadors no en surtin perjudicats”.

Entre els partits de l’oposició, el portaveu d’ERC, Gabriel Fernàndez, fa una triple lectura negativa de la possible fusió: considera que la concentració del 70% del negoci bancari “no és bo per a la gent ni per a l’empresariat”, remarca que la “seu real” del BBVA és a Madrid i apunta al fons d’inversió Black Rock com a ment pensant de l’operació.

El portaveu d’En Comú Podem, Joan Mena, considera que “més que una possible fusió, seria una absorció” del Banc per part del BBVA. “Ens sembla una mala notícia per a la ciutat, però també per a Catalunya”. Mena creu que Sabadell “sortiria perdent com ja vam sortir perdent amb la desaparició de Caixa Sabadell”, tot reivindicant la “presència històrica” del Banc a la ciutat. Així mateix, avisa dels possibles efectes negatius en el servei, el finançament de les pimes, i d’una reducció de la plantilla. Des del PP, Cuca Santos, veu bé la fusió perquè “tant la capacitat d’elecció com la capacitat de millorar la competitivitat i la competència són positives”.