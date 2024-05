Creix la contractació a Sabadell respecte del 2023 (4,6%)

Sabadell és un dels vint-i-tres municipis del Vallès Occidental, juntament amb Barberà del Vallès, Matadepera, Rubí i Viladecavalls, que la contractació ha crescut, durant el primer trimestre del 2024 respecte del 2023. En clau sabadellenca, aquest augment ha estat del 4,6%, mentre que a Terrassa ha disminuït un 2,9%, seguint la dinàmica del conjunt de la comarca (-4,5%) i de Catalunya (-1,5%), segons el darrer flaix socioeconòmic de l’Observatori del Consell Comarcal.

Si la variació interanual és negativa en conjunt del Vallès Occidental, durant el primer trimestre de l’any l’ocupació ha crescut en la majoria dels sectors econòmics, tot i que ho ha fet de manera més intensa en les activitats d’educació i recerca (+4%), altres manufactureres (+3,9%), i la construcció (+2%). En valors absoluts, el gruix de l’increment de llocs de treball correspon a educació i recerca (1.395 llocs de treball més), la construcció (+865) i distribució i logística (+455).

Respecte de l’any anterior, comerç, hostaleria i turisme ha estat el sector que més ocupació ha generat, amb 13.375 llocs de treball més, el que significa un increment anual relatiu del 21%. Educació i recerca també presenta un creixement de l’ocupació força rellevant, amb 10.085 llocs de treball més respecte de l’any anterior (+38,1%). Cal tenir en compte, com assenyala l’Observatori a l’informe, que aquest increment s’explica principalment per un canvi metodològic en la manera de registrar l’activitat econòmica dels comptes de cotització, que afecta les divisions d’educació i d’administració pública.

D’altra banda, el pes d’atur de llarga durada continua sent elevat en el conjunt de la comarca: la proporció de persones amb més d’un any en situació desocupació arriba al 49,5%. Per altra banda, el col·lectiu de persones desocupades amb més de 45 anys ha anat guanyant pes els darrers anys fins a arribar al 58,4% el març de 2024. A Sabadell, col·lectius de 45 a 60 i més anys era del 56,29%, el passat mes de febrer, segons dades de l’Observatori de l’Economia Local.