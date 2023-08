Realplast: “Una crema controlada? Aquí mai hem cremat res”

Una densa columna de fum, visible des de molts punts del Vallès, va posar en alerta cossos d’emergència i aturar l’activitat en algunes empreses adjacents a Realplast, ara fa un mes, a Can Roqueta. Grans quantitats de plàstics i material divers, ubicats a l’exterior de l’empresa dedicada al reciclatge i a l’emmagatzematge de matèries plàstiques van propagar-se a gran velocitat. Tot i les informacions aparegudes en un primer moment, on s’havia arribat a assegurar que l’origen havia estat arran d’una crema controlada de plàstic, més tard es descartaria aquesta hipòtesi pels mateixos Mossos d’Esquadra, en treballar en l’escenari d’un incendi iniciat de manera fortuïta.

Gransa de plàstic

En aquesta línia, des de Realplast apunten que “aquí mai hem cremat res. Nosaltres comprem material de plàstic, i és possible que aquest dugés algun component metàl·lic, i durant el procés de separació amb la màquina, s’hagués pogut produir una guspira”, explica Ricard Font, responsable financer de Realplast. L’empresa ubicada al polígon de Can Roqueta, que compta amb una cinquantena de treballadors, es dedica a la fabricació de gransa de plàstic, que s’utilitza com a matèria primera en la indústria per a la fabricació d’objectes de plàstic. Avui dia, encara no han estat quantificades les pèrdues econòmiques fruit d’un incendi que va mobilitzar una vintena de dotacions de bombers, sense lamentar-se cap ferit.