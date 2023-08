Descobert un taller de foneria del segle XIX

“Ha estat una sorpresa total trobar en aquesta finca aquest conjunt energètic del segle XIX”, explica l’arqueòleg sabadellenc Jordi Roig, responsable de les prospeccions realitzades a la parcel·la del carrer de Sant Pau, 57 (Centre), que han servit per descobrir la primera foneria, en aquest sector de la ciutat, i que hauria estat en funcionament a partir del 1850 i no més enllà del 1900: “Sabem que a partir del 1900 ja no estava en funcionament”, afegeix.

Fins aquesta troballa, de gran valor perquè se n’haurà pogut fer l’estudi sobre el terreny, s’havien localitzat diversos vapors de tèxtil del segle XIX –el més recent, el de Cal Borni Duch– però no d’aquestes característiques. “És el primer conjunt d’indústria de fosa que trobem a la ciutat. En aquest taller s’hi feien peces de ferro, els components de les màquines de vapor que necessitaven recanvis, com eixos de les rodes”, detalla Roig.

Els elements s’han trobat en una finca del carrer de Sant Pau, però quan eren operatius formaven part de les parcel·les del carrer del Sol, on encara hi ha cases que havien estat propietat dels industrials tèxtils de la ciutat. Aquí s’hi ha trobat el sector energètic, integrat per un gran forn principal que encara tenia restes de ferro adherides a les parets, amb les sales de calderes que alimentaven la maquinària de vapor i els seus fumerals, però no la xemeneia principal, que es trobaria en finques adjacents.

El Centre, zona ‘calenta’

Amb les darreres excavacions arqueològiques del carrer Sant Pau, aquesta zona de la ciutat encadena diverses troballes singulars i de valor històric en el darrer any. A finals del 2022, al carrer de Sant Pere, es va descobrir una cambra subterrània que hauria servit de raser per una o dues persones, durant prop de setanta anys, des de la construcció dels habitatges, l’any 1833, fins al 1900, moment en què es va segellar. En la mateixa parcel·la, números 27 i 29, l’excavació arqueològica també va permetre localitzar una sitja prehistòrica, excavada al substrat natural, que servia per emmagatzemar-hi cereals. Aquesta sitja, de l’edat del bronze final (tres mil anys aC) posaria la pista que a pocs metres s’hi trobaria un assentament.

Al febrer d’enguany, al solar dels habitatges 26-28-30, del carrer de Sant Pere, van permetre descobrir un complex de quatre grans dipòsits d’olis minerals del segle XIX, que servien a la indústria tèxtil de Sabadell.