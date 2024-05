Ha mort Francisco Morales, primer tinent d’alcalde Antoni Farrés i líder veïnal de Ca n’Oriac, als 85 anys. Morales va entrar a l’Ajuntament de 1979 a 1987 i va ser un líder antifranquista.

Morales va rebre medalla d’Honor de Sabadell l’any 2017 per la seva trajectòria en la lluita per la millora de les condicions de vida a la ciutat i per la defensa dels drets i reivindicacions veïnals a Ca n’Oriac.

