El Mago Pop, a la conquesta d’Amèrica

Antonio Díaz tenia un somni. Una il·lusió que ha anat remarcant en les nombroses entrevistes que ha concedit al llarg de la seva brillant trajectòria a dalt dels escenaris d’arreu, convertit en un dels mags més importants del món. Ara, l’artista badienc està a punt de fer realitat aquell desig que ha marcat la seva carrera. Perquè, com diu un dels seus espectacles, ‘res és impossible’.

Tot està a punt perquè el Mago Pop faci història a Nova York. Després de captivar els espectadors del Vell Continent, l’il·lusionista ja ha desembarcat als Estats Units, on el pròxim dijous, 17 d’agost, estrenarà el seu espectacle a l’Ethel Barrymore Theater. Serà la primera producció espanyola i la primera d’un il·lusionista europeu que conquereix Broadway. L’espectacle farà d’entrada una temporada “curta” de cinc setmanes, però el mag ha manifestat que té la intenció de tornar-hi de forma recurrent, alternant-ho amb els seus altres compromisos.

Propietari d’un teatre a Missouri

El seu aterratge arriba mesos després que l’artista comprés un teatre als Estats Units, el gran Branson Magic Theater de Missouri, amb 2.800 localitats. Antonio Díaz, que ja és propietari del Teatre Victòria de Barcelona, va explicar aleshores l’adquisició en clau de futur, pels seus plans a llarg termini en el país, amb el teatre com a “base d’operacions”. De fet, l’abril del 2024 representarà per primera vegada a la seva nova casa l’èxit ‘Nada es imposible’, a partir d’ara convertit en ‘Nothing is impossible’.

L’espectacle travessa l’Atlàntic consolidat ja com un dels shows més taquillers del panorama actual. Amb un bagatge de més de 2.000 representacions i 2,8 milions d’espectadors, Díaz és l’il·lusionista europeu més taquiller del món. El seu últim truc consistirà en conquerir amb el seu enginy i artifici el públic estatunidenc.

Primera mostra als carrers

L’il·lusionista nascut a Badia del Vallès ja ha deixat algunes píndoles de la seva màgia als carrers novaiorquesos. Fa uns dies, a escasses dues setmanes del seu debut a Broadway, Antonio Díaz va deixar sorpresos els ciutadans nord-americans amb la seva primera aparició a la televisió del país.

Va ser a la plaça Rockefeller, on va teletransportar quatre espectadors agafats a l’atzar, deixant bocabadats els presentadors i espectadors del magazine TODAY. Es tracta del programa matinal líder de la televisió dels Estats Units, a l’NBC, amb uns 7 milions d’espectadors diaris de mitjana.