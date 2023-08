La Puríssima recupera la seva imatge tres anys després

Pel vianant pot ser una curiositat, però per al creient, especialment el feligrès de la cèntrica església de la Puríssima (via de Massagué), és molt més que això: és la imatge que representa la seva parròquia. I és que en els darrers dies, l’església de la Puríssima ha recuperat la imatge de la mare de Déu de la Puríssima que té just abans d’entrar a mà dreta, en la petita placeta que hi ha, i que forma part de la façana del bloc de pisos que li han construït al costat. Durant les obres de construcció d’aquest edifici adjacent, la marededeu ha estat tapada i barrada amb pals per apuntalar una estructura. Fins ara, passats entre dos i tres anys, en què torna a mostrar la seva esplendor.

El mossèn de la parròquia, Joan Nadal, explica que en aquests temps, diverses persones s’han interessat per saber què passaria amb la imatge i si la tornarien a veure. “La gent li té estima”, afirma. La gràcia, però, és que “és una imatge, com un mosaic, que artísticament no és cap cosa, però de la qual no en sabem res”, admet el religiós, que assegura que “hem investigat i no hem trobat res, però seguim buscant informació”.

L’únic que saben és que es va fer “cap als anys 60 del segle passat”. Nadal afegeix que el cas és singular, tenint en compte que tot el que està relacionat amb l’església “ho tenim documentat. D’alguna cosa, com la imatge de la Puríssima que tenim a l’interior, no en sabem l’autor, però sí que hem sabut que la van fer els Salesians de Sarrià”. Joan Nadal celebra que, després de les obres de construcció del bloc d’habitatges, la imatge “l’hem mirat i externament es veu bé”.