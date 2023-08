Manel De la Cruz, un sabadellenc doble campió d’Europa júnior d’hoquei

Als seus 18 anys, Manel De la Cruz s’està començant a fer un nom dins el món de l’hoquei línia. El sabadellenc ha estat peça clau en els recents èxits de la selecció espanyola júnior que es va proclamar campiona d’Europa el 2021 i el passat mes de juliol va recuperar el títol continental, després de caure a la final del 2022. De la Cruz va conèixer l’hoquei línia a través del seu germà gran. “Sempre anava a veure els partits del meu germà i m’agradava molt. Ja des de petit em van posar els patins i gràcies a això vaig començar a practicar aquest esport”, recorda.

Tot i que les seves primeres passes van ser a Sant Oleguer, amb el Club Esportiu Gadex, molt d’hora, en edat alevina, va fer el pas a l’Hoquei Club Rubí Cent Patins. Actualment, encara forma part de l’equip rubinenc, però ja al primer equip que competeix a la màxima categoria nacional, la Lliga Elit, i aquest any ha acabat a la cinquena posició en una lliga formada per deu equips. Malgrat que encara està en edat júnior, De la Cruz ha participat en 15 dels 18 partits de lliga sumant vuit participacions de gol repartides en tres gols i cinc assistències. “Quan jugava a Sabadell sempre era dels que més destacava i, quan tenia 10 anys, vaig anar a l’HCR Cent Patins perquè vaig veure que necessitava un canvi per continuar creixent en un equip de major exigència. He anat progressant dins el club i ara fa tres temporades que estic en dinàmica de primer equip”, explica.

La trucada de la selecció

El seu bon paper a l’HCR Cent Patins ha fet que les altes esferes estatals hagin posat la mirada en el sabadellenc que des del 2021 forma part de la selecció espanyola júnior. “Recordo la meva primera convocatòria. Era el primer any que podia anar amb la selecció i amb alguns companys de la mateixa edat estàvem pendents de la llista. Quan va sortir i vaig veure el meu nom va ser un moment únic. No pots evitar sentir-te especial”, recorda amb il·lusió el sabadellenc. En l’any del seu debut, Manel De la Cruz va aconseguir l’or europeu, després de vèncer a França (4-2) a la final on el sabadellenc, a més, va ser l’autor d’un dels gols. El 2022, en la seva segona participació, la glòria va quedar-se a tocar. En el campionat disputat a Valladolid, la selecció estatal va caure a la final davant la República Txeca (0-1), penjant-se la plata. “Anar a competicions d’aquest tipus sempre és bonic. El primer any vam guanyar, el segon vam caure a la final i ara volíem recuperar el tron”, diu.

Aquest any, el combinat espanyol tornava a arribar amb les màximes expectatives i com a un dels grans candidats al títol a l’Europeu. El campionat es va disputar a finals de juliol a Charleroi, Bèlgica. Tant a la primera com a la segona fase de grups, els espanyols van fer la plena de victòries, aconseguint arribar a les semifinals amb relativa comoditat. De la Cruz va tenir un paper cabdal tant a les ‘semis’ com a la gran final. Primerament, en la victòria davant Eslovàquia per 3 a 1 on va ser l’autor d’un dels gols i l’assistent d’un altre. I a la final, on els espanyols van tornar a ser els botxins dels francesos. Es van avançar a l’inici i De la Cruz va duplicar l’avantatge al límit del descans. Al segon temps, malgrat que la selecció francesa va retallar distàncies, un nou gol amb participació del sabadellenc, aquesta vegada assistent, va sentenciar la final amb el definitiu 3 a 1.

Amb dos ors i una plata continentals en només tres anys com a internacional, Manel De la Cruz va acabar el darrer Campionat d’Europa júnior com al segon jugador de la selecció nacional amb més participacions de gol i el dotzè de tota la competició amb 10 punts repartits en cinc gols i cinc assistències, sent peça cabdal del triomf espanyol a terres belgues especialment a les eliminatòries decisives. El seu millor registre en aquests tres anys on la seva màxima xifra havien estat les sis participacions el 2021 per les quatre del 2022.

Futur prometedor

Amb només 18 anys i ja consolidat la màxima categoria nacional, el seu futur és molt prometedor. De moment, però, només pensa a continuar gaudint de l’esport que més li agrada durant molts anys més. “A llarg termini, ja es veurà on em porta l’esport, però ara només penso a continuar jugant i gaudint a l’Hoquei Club Rubí Cent Patins que és on sempre m’han donat confiança. La propera temporada espero poder tenir més minuts i continuar amb la meva progressió per arribar al millor nivell possible”, concloïa Manel De la Cruz.