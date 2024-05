El llac petit del parc de Catalunya torna a tenir aigua. Aquest vespre, un sistema de cubes ha omplert el llac: “Calen uns vuit o nou cubes per a omplir l’estanc”, han assegurat els responsables al Diari. Per a omplir-ho, un camió cuba d’Smatsa s’ha encarregat d’abocar l’aigua i immediatament alguns ànecs han acudit al seu tradicional refugi. “Triguem 15 minuts en carregar l’aigua i 15 més en buidar-la”, han explicat. Tot, sota la mirada dels voluntaris que fa dues setmanes que alimenten i tenen cura dels animals. Amb tot, els ànecs ja poden tornar a viure al seu refugi habitual.

L’Ajuntament ho ha pogut reomplir avui aprofitant que la Generalitat ha flexibilitzat oficialment les mesures i ha aixecat la fase d’excepcionalitat. Més endavant s’omplirà també el principal, que ara es sotmetrà a reformes. Per què es va buidar? El motiu de la decisió que va prendre l’Ajuntament a princips d’abril és per la sequera: la Generalitat de Catalunya no permet reomplir-lo, fet que, segons assegurava el consistori en un communicat, impedia garantir la circulació i la qualitat de l’aigua. El que podria causarr males olors o patògens.

Fotografies: David Chao