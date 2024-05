El llac petit del parc de Catalunya s’omple avui

Sabadell –i els ànecs del parc de Catalunya– demà tindran aigua al llac petit. L’Ajuntament de Sabadell comença a reomplir avui el llac vermell aprofitant que la Generalitat ha flexibilitzat mesures i ha aixecat la fase d’excepcionalitat a Sabadell. L’aigua tornarà aquest vespre al llac petit amb un sistema de cubes i demà ja hauria d’estar operatiu com a refugi climàtic dels ànecs.

“Aprofitarem per fer la bassa en la part petita per poder donar resposta a la necessitat dels ànecs”, exposa l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Però també es faran reparacions al llac principal, unes feines que s’allargaran un mes. “Ara que està buit, es netejarà i s’arreglaran les filtracions que hi ha”, assegura Farrés. Després, també s’omplirà el llac, que preveu que estigui ple d’aquí a un mes i mig, a l’entrada de l’estiu, i que funcioni així mateix com a refugi climàtic en els mesos de més calor.

Una notícia que veïns i voluntaris han celebrat: “Hem patit molt pels ànecs, estaven en una situació crítica, esperem que aquesta primera solució sigui definitiva”, exposa la Raquel, veïna de Sabadell, que ha reclamat una major cura de la fauna aviar del parc.

La Marta, la Isa, en Francisco, la Noe i la Sandra són cinc sabadellencs que s’han encarregat cada vespre d’alimentar i portar safates d’aigua al parc per a protegir els animals. “Celebrem la notícia, formen part de Sabadell i molts no han vist més enllà del parc”, exposa Marta Martí, una de les veïnes que s’ha encarregat de tenir cura dels ànecs. I és que la situació ha provocat una resposta immediata per part de molts sabadellencs, que han volgut denunciar-ho a xarxes, alimentar els ànecs i exigir una solució.