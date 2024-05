El Sabadell té gairebé un 94% de possibilitats de salvar-se si suma els sis punts

Després de la desfeta de Tarazona, el precipici de la Segona Federació semblava més a prop. De fet, ho continua estant, però el calendari i les matemàtiques mantenen viu el Sabadell. De fet, segons un estudi global del soci arlequinat i col·laborador del Diari de Sabadell, Ramon Serravinyals, el conjunt d’Óscar Cano iniciarà la jornada 37 (amb horari unificat, dissabte a les 19 h) amb gairebé un 94% de possibilitats (exactament 93,90%) d’evitar el cataclisme del descens si és capaç de sumar els sis punts que falten.

Sempre sota aquesta premissa fonamental -el Sabadell arribaria als 44 punts al final del campionat-, caldria una combinació amb diferents hipòtesis que afecten diversos equips: Sestao River (no sumi més de dos punts); Osasuna Promesas (no sumi més d’un punt); Fuenlabrada (no sumi més de 2 punts); Real Unión (no sumi més de 3 punts) i Tarazona (no faci cap punt més). Paradoxalment, encara que l’equip arlequinat faci la feina i superi al Ponferradina, el percentatge podria baixar de cara a l’última sessió de la lliga segons fossin els resultats de la 37a jornada.

Cal tenir en compte que encara es jugaran duels directes com el Real Unión-Fuenlabrada -ara mateix és el que més pot incidir en la situació del Sabadell-, Sestao-Tarazona o Teruel-Osasuna Promesas. En funció d’aquests marcadors es dibuixarà un escenari més optimista o més pessimista. Fins i tot podria ser interessant que el Cornellà es reenganxi a la lluita perquè en l’última jornada visita el Fuenlabrada i podria mantenir opcions de permanència.

Triples empats favorables

El goal-average pot ser un altre factor decisiu. En el cas del Sabadell, és advers amb gairebé tots els rivals -també el perjudica l’aplicació de l’average general-, però la cosa canvia si es produeixen possibles triples o quàdruples empats. Llavors, el conjunt arlequinat podria tenir més opcions. De fet, sortiria beneficiat en alguns exemples igualat amb Sestao i Fuenlabrada; igualat amb Real Unión i Fuenlabrada; o igualat amb Fuenlabrada i Cornellà. De totes maneres, això ja seria entrar en un terreny molt rocambolesc.

El que sembla inapel·lable és que si el Sabadell vol arribar a l’Anxo Carro de Lugo amb veritables possibilitats de permanència, està obligat a guanyar, de moment, el pròxim partit a un Ponferradina que només necessita un punt per certificar el play-off. L’empat no condemnaria en cap cas el Sabadell aquesta jornada. Fins i tot si perd, encara podria mantenir una mínima opció matemàtica si també cau el Real Unión a casa. Calculadores en marxa.