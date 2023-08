FOTOS | Sabadell es buida a l’agost

Milers de sabadellencs estan aquest agost de vacances. La gran majoria d’aquests viatgen, fet que transforma-durant unes setmanes-el paisatge urbà del municipi. Espais que normalment estan plens de persones queden parcialment buits, és més fàcil trobar aparcament pel centre i les terrasses dels bars tenen menys clients, per exemple.

Una situació que, any rere any, deixa imatges diferents a la nostra ciutat. És per això, que des del Diari de Sabadell hem volgut visitar alguns punts clau del municipi per mostrar com es troba durant aquest mes.

Fotos Aina Torres

El Passeig

Aparcament de terra de l’Eix Macià

Paddock

Avinguda Barberà

Plaça de La Creu de Barberà

Carretera de Barcelona

La Rambla

Carrer de l’Advocat Cirera

Aparcament de La Creueta