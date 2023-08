La relació entre el foc i l’humà, una exposició al Museu d’Història

El Museu d’Història de Sabadell presenta l’exposició temporal A la vora del foc per posar de manifest, per mitjà d’un centenar d’elements del fons local del museu, la relació entre el foc i l’ésser humà al llarg de la història. Coincidint amb l’inici de la Festa Major, la inauguració de la mostra tindrà lloc el divendres, 1 de setembre, a les 18h, al pati del Museu (c. de Sant Antoni, 13). Aquesta exposició romandrà oberta fins al 28 de gener de 2024.

El coneixement i el domini del foc és unes de les fites més importants en la història de la humanitat i ha acompanyat els humans en totes les vessants de la seva evolució com a éssers socials. Actualment les evidències més antigues de l’ús del foc per part dels humans es remunten a més d’un milió i mig d’anys.

D’entrada va ser un ús oportunista: aprofitaven el foc originat per fenòmens naturals, com els llamps, i el mantenien viu. Més endavant, fa uns cinc-cents mil anys, al Paleolític mitjà, els neandertals ja eren capaços d’encendre’l.

L’eix central d’aquesta exposició, per tant, és el foc com a element que ha acompanyat la humanitat al llarg de tota la seva existència: es tractaran els diferents àmbits en què el foc juga un paper fonamental: cuinar, escalfar-se, socialitzar, la religió, festes populars i també l’aprofitament del seu poder destructiu.

Durant els dies de Festa Major, la mostra tindrà uns horaris d’obertura especials i, a més, estarà acompanyada de visites guiades. La mostra es podrà visitar el dissabte 2 i diumenge 3 de setembre, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h, i el dilluns 4 d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.

D’altra banda, es faran dues sessions diàries de visites guiades, que tindran lloc el dissabte 2 i diumenge 3, a les 18 i a les 19:30 h, i dilluns 4, a les 17:30 i a les 18:30 h. La participació en les visites es farà per ordre d’arribada.