El Tarazona no ven més entrades i talla en sec el desembarcament arlequinat

Sorpresa… o no tant. L’anunciat desembarcament arlequinat al Municipal de Tarazona pel decisiu duel de dissabte vinent per la permanència s’ha vist avortat, almenys de moment, de manera abrupta. El SD Tarazona ha comunicat al Centre d’Esports que no pot vendre més entrades a través de la seva pàgina web -únic mètode factible- esgrimint “motius de seguretat”. D’aquesta manera, el club arlequinat tampoc pot garantir que el dia de partit a les taquilles es puguin adquirir localitats visitants.

Les últimes dades apuntaven a la venda de gairebé 200 entrades en línia, una xifra que hauria augmentat de manera considerable a les pròximes hores amb tota seguretat. Es parlava de més de 300 seguidors. De fet, el Centre d’Esports ja ha omplert dos autocars i també va decidir sufragar el seu cost (30 euros) a tots els aficionats que utilitzen aquest mitjà de transport. Qui ja hagi comprat el tiquet pot recuperar l’import a les oficines o té la possibilitat de bescanviar-lo per entrades del pròxim partit davant el Ponferradina a la Nova Creu Alta. D’altra banda, s’havia posat en marxa l’inscripció d’un tercer autocar, però ara queda en dubte.

Bruno Batlle: “No hi podem fer res”

“Nosaltres no hi podem fer rees”, ha manifestat el director general del Centre d’Esports, Bruno Batlle, qui ha parlat directament amb els dirigents del club aragonès. “En principi, no havia massa problema, però després de mantenir una reunió amb la Guàrdia Civil han pres aquesta decisió perquè diuen que la zona visitant ja està totalment coberta i és per un tema de seguretat”. Aquesta zona sembla que té una capacitat màxima de 250 aficionats.

D’altra banda, el Tarazona obrirà les taquilles el dissabte per la venda d’entrades. “Així ens ho han dit, però el Centre d’Esports no pot assegurar que en venguin a aficionats del Sabadell, sobretot si van amb samarretes arlequinades, argumentat, de nou, al tema de seguretat”, explica Bruno Batlle. “En aquesta situació, nosaltres, com a club, no podem fer res. Ells tenen la potestat de decidir”, afegeix.

La decisió del SD Tarazona ha provocat la indignació entre molts aficionats arlequinats que encara no havien adquirit la localitat. Per les xarxes ja han expressat el seu descontentament i s’interpreta com a una mesura per impedir la massiva presència de seguidors del Centre d’Esports. Potser no es podrà arribar a les previsions més altes de 300, però més de dues-centes persones donaran suport a l’equip d’Óscar Cano en aquest duel decisiu per la supervivència a Primera Federació.