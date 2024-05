Carlos Torres (BBVA): “La idea no és mantenir dues entitats”

Amb el pas de les hores es van coneixent els detalls de les intencions del BBVA, un cop anunciada l’OPA hostil que aquest dijous ha anunciat el banc madrileny.

Avui mateix, el president de l’entitat Carlos Torres, en una roda de premsa a Madrid, ha desgranat alguns dels detalls d’aquesta oferta pública d’adquisició, i entre les conseqüències, Torres ha reconegut que previsiblement hi hauria la sortida de treballadors, malgrat que “no serien traumàtiques” i sobre el desenllaç de l’operació ha defensat que “si la nostra reputació es veiés afectada per l’oferta, ens sembla molt acceptable assumir aquest risc”.

Entre altres aspectes, Torres ha assegurat que entre els plans del BBVA no hi ha la intenció de mantenir les dues entitats cotitzades de forma independent. “La idea no és mantenir dues entitats. El que té sentit és una combinació de negocis, que és el que ens dona força”.