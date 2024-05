Ja es coneixen els deu finalistes de la Festa de l’Esport Sabadellenc

La Festa de l’Esport Sabadellenc ja escalfa motors. En l’acte de presentació de la setantena edició a l’Ajuntament, amb la presència de la regidora d’Esports, Montse González, s’han donat a conèixer els detalls de la gala que se celebrarà al Teatre Principal el dimarts vinent a partir de les 19.30 hores.

Òbviament, l’elecció del millor esportista individual del 2023 és el principal atractiu. De moment, ja es coneixen els deu finalistes que optaran al títol. Són Anna Escribano (futbol sala); Emma Garcia (natació artística); Fatima Gharbi (futbol); Iker Pajares (esquaix); Jesús Oviedo (tir olímpic); Judith Forca (waterpolo); Meritxell Ferré (natació artística); Óscar Salguero (natació adaptada); Pep Martí Sobrepera (automobilisme) i Sergio de Celis (natació). En aquesta edició l’equitat és absoluta, amb cinc dones i cinc homes, trencant la dinàmica de majoria femenina dels anys anteriors.

També s’han desvetllat les deu entitats finalistes: Centre d’Esports Sabadell (futbol); Cercle Sabadellès 1856 (tennis i pàdel); Club d’Esgrima Sabadell-Jaume Viladoms (esgrima); Club Esportiu Mercantil (futbol); Club Esportiu OAR Gràcia (handbol); Club Gimàstic Catalunya (gimnàstica rítmica); Club de Tennis Sabadell (tennis i esquaix); Joventut Atlètica Sabadell (atletisme); Motor Club Sabadell (motor) i Societat Coral Colon (escacs). El jurat, integrat per representants dels mitjans de comunicació locals, d’entitats esportives de la ciutat i persones independents hauran de valorar els diferents historials presentats i decidir els guanyadors.

Una de les novetats que ha volgut destacar la regidora d’Esports, Montse González, és la creació d’un premi especial per la promoció de l’esport femení que ha recaigut en el Futbol Sala Sabadell Femení i també el Premi a l’excel·lència esportiva que s’ha concedit a l’equip femení del Club Natació Sabadell pels seus èxits en l’àmbit català, estatal i internacional. La festa serà conduïda pel tàndem Sergi Garcés-Núria Garcia de Ràdio Sabadell, que ja van fer parella de presentadors en una anterior edició. Tampoc faltaran algunes actuacions per amenitzar la gala, però això ha quedat com a sorpresa.

Altres guardons

La Festa reparteix cada any un reguitzell de premis i reconeixements col·lectius i individuals en diferents àmbits. Aquest seria el resum dels guardons que es lliuraran dimarts vinent al Teatre Principal.

Premi Playoff Promoció de l’esport: Club Esportiu Escola Pia; Unió Can Rull Rómulo Tronchoni; Falcons Sabadell Associació Esportiva; Fundació Sant Nicolau; Unió Excursionista Sabadell.

Premi a la Projecció Esportiva: Alex Llauradó (waterpolo); Eneko Sánchez (natació artística); Manel de la Cruz Zotes (hoquei línia); Ona Jurado (waterpolo); Roger Martínez (atletisme).

XXXVI Premi Joaquim Gorgori per la tasca informativa: Yaca García-Planas.

Premi Snooker a la promoció de l’esport per a entitats que treballen amb persones amb capacitats diverses: Centre d’Esports Sabadell (pel seu programa de futbol inclusiu).

Dedicació al món de l’esport: Jordi Fuentes Fernández (precursor del kàrting a Espanya).

Premi organització esdeveniments esportius: Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva i Unió Ciclista Sabadell.

Premi Integració social a través de l’esport: Escola de Futbol La Caserna.

Premi a la tasca arbitral: David Fernández Fuentes (voleibol).

Premi a la promoció de l’esport escolar: AFA Institut Ferran Casablancas.

Aniversaris entitats 2023: Creu Alta Sabadell Bàsquet (25 anys) i Creu Alta Sabadell Handbol (75 anys).