Ministre Jordi Hereu: “No veiem bé l’OPA hostil, ni en el fons ni en la forma”

El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, s’ha pronunciat respecte a l’OPA hostil que aquest dijous al matí el BBVA ha iniciat per prendre el control total del Banc Sabadell. Hereu ha assistit aquest matí a la Cambra de Comerç de Sabadell, en una trobada amb representants del sector econòmic i empresarial de la ciutat, per parlar sobre Reindustrialització i Transformació del model turístic.

Sobre el moviment del banc madrileny, Hereu ha estat contundent en afirmar que “els serveis financers d’Espanya tenen una bona estructura, i en aquests moments aquesta modificació podria tenir efectes indesitjables en la cohesió territorial i negatius en termes d’ocupació i en el tractament dels clients”.

En aquesta línia, el ministre ha lloat el paper del Banc Sabadell des dels seus inicis, l’any 1881, per recordar que “el Banc partia d’una lògica industrial, generant un instrument financer al servei de l’economia productiva. Ens sabria greu perdre’l perquè té vocació per la indústria i per la petita i mitjana empresa, i per Catalunya i Espanya és un agent important”.

Finalment, i seguint la línia del Govern espanyol, Hereu ha estat contundent en afegir que “no veiem bé l’OPA hostil, ni en el fons ni en la forma”.

Ramon Alberich : “L’última paraula la tenim els accionistes. Espero que el seny ens acompanyi per prendre una decisió adient”

Per la seva part, el president de la Cambra de Comerç, l’empresari sabadellenc Ramon Alberich ha recalcat que els plans del BBVA “no són bons ni pel país ni pels clients, perquè reduïm l’oferta, i ara tenim un sistema financer sòlid, amb un Banc Sabadell sòlid i amb un projecte molt potent”, i és per aquest motiu que “tant de bo no es produeixi”.

Alberich ha reconegut sentir-se “sorprès” per les formes utilitzades pel BBVA, però no pel moviment, afegint que “hi ha moltes maneres de fer les coses, i més després d’un plantejament sense previ avís i que ni tan sols el mercat havia considerat aquesta opció. El resultat ja el van tenir, amb un rebuig del Banc, que ara està fort, sòlid i valent”.

Preguntat sobre un hipotètic desenllaç en què tirés endavant aquesta OPA hostil, Alberich ha assegurat que “seria un pas enrere, per la gran sensibilitat que ha tingut i té el Banc Sabadell per la ciutat, en la vida sociocultural i per les mateixes empreses. Cal veure el resultat, perquè l’última paraula la tenim els accionistes, i en aquest sentit espero que el seny ens acompanyi per prendre una decisió adient”.