Totes les activitats de cultura popular de la Festa Major 2023 de Sabadell

La Festa Major de Sabadell torna a comptar amb un destacat apartat dedicat a la cultura popular i tradicional. Aquesta edició, a més, presenta novetats importants. La Cercavila de Gegants passa a diumenge per afavorir la participació i l’assistència de públic i el Seguici de cloenda de la Festa Major tindrà lloc a la plaça de Sant Roc. També aquest 2023 s’incorporen el Correfoc infantil i la Cercavila de bèsties (totes dues activitats dissabte) i, com és habitual, el correfoc de Festa Major serà diumenge nit amb finalització a la plaça del Mercat, on tindrà lloc el sostre de foc.

D’altra banda, l’exposició de Festa Major de Sabadell al Casal Pere Quart serà sobre les colles de cultura popular de la ciutat i es recupera la Casa Duran com a espai d’exposició de les colles de gegants de Sabadell. Es mantenen al programa clàssics com la Cercavila de Festa Major, la Jornada Castellera, els Versots, el Ball de la Bola, les Sardanes i les Havaneres.

Com a preàmbul del programa d’activitats tradicionals, els Castellers de Sabadell faran un assaig obert, a la plaça de Sant Roc, el dimecres 30, a les 19.30 h. El divendres dia 1, abans que es doni per inaugurada oficialment la festa, es celebrarà el concurs de voltes del Ball del Rodet (18 h) i el posterior Ball del Rodet (19 h). Tot seguit tindran lloc els balls de protocol del seguici festiu de Sabadell.

Dansa tradicional

Dissabte (11 h) s’ha programat un taller de sardanes a la plaça del Gas i, posteriorment, una ballada a càrrec de la Cobla Contemporània. Les sardanes tornaran a la nit (22 h, plaça de les Dones del Tèxtil), de la mà en aquesta ocasió de la Cobla Jovenívola. Diumenge dia 3 la plaça del Gas (22 h) tornarà a acollir una jornada sardanista, a càrrec de la Cobla Sabadell. I, dilluns, la Cobla Nova Vallès (plaça del Gas, 18 h), tancarà les actuacions sardanistes de la festa.

El Ball de la Bola de diumenge (18.15 h), a la plaça de Sant Roc, completarà el programa de danses tradicionals. Al matí, a la plaça del Gas, l’Esbart Sabadell Dansaire farà un taller d’aquest ball, adreçat a tothom qui vulgui participar en una de les activitats més singulars de la Festa Major, la qual celebra aquest any el seu 25è aniversari.

Cercaviles

Les cercaviles seran un altre atractiu de la festa. Dijous 31 (18 h) l’Animalada petita sortirà de la plaça del Gas per fer el següent recorregut: c. de Sant Feliu, pl. de Marquilles, c. de Sant Quirze, c. de Gràcia, pl. del Pi-pi, c. de l’Escola Industrial i Mercat Central. Posteriorment tindrà lloc l’Animalada gran (22 h), amb sortida també des de la plaça del Gas.

Una de les incorporacions més destacades l’any passat va ser el Seguici d’Inici de Festa Major. Aquest any, hi torna a ser present, el divendres dia 1 (18.45 h). El Seguici obre la celebració de les festes de la ciutat amb la cercavila que sortirà del Casal Pere Quart un cop s’obrin les portes, i que acompanya el Penó, la bandera insígnia de la ciutat, fins a l’Ajuntament. Un cop plantat al balcó del consistori, es dona per començada la Festa Major, i el Penó presidirà el balcó durant tot el cap de setmana fins dilluns, quan en finalitzar el Seguici de Cloenda amb el seu ball, es despenjarà per clausurar oficialment la Festa Major.

El seguici, presidit pel penó de la ciutat, començarà a la Rambla (Casal Pere Quart) i, des d’aquí, continuarà pels carrers de Sant Pere, plaça del Gas, Sant Feliu, d’en Font, Escola Industrial i Gràcia, i finalitzarà a la plaça de Sant Roc.

Dissabte (18 h) tindrà lloc la cercavila de Festa Major, que sortirà de la plaça de la Creu Alta, i passarà per l’avinguda de l’Onze de Setembre, via de Massagué, carrer de les Valls, plaça del Pi-pi, carrer de Gràcia i plaça de Sant Roc. Serà en aquest punt on el teatre popular trobi el seu espai amb els tradicionals Versots amb el Ball de Diables de Sabadell (20 h).

El diumenge, dia 3 (9 h), la Galejada dels Trabucaires despertarà la ciutat en passar per la plaça de Clara Campoamor, carrer de les Tres Creus, plaça de Miquel Crusafont, carrer de les Tres Creus, carrer del Pedregar, plaça del Doctor Robert, plaça de Sant Roc, carrer de Gràcia, carrer de l’Escola Industrial, plaça del Mercat i plaça de Sant Jaume.

I per tancar el capítol de cercaviles, l’esmentat canvi de la Cercavila Gegant, que ha passat a diumenge dia 3, a partir de les 11 del matí, amb la prèvia Plantada de Gegants a les 10.45 a la plaça de Sant Roc. El recorregut serà: plaça de Sant Roc, carrers de Sant Pau i de Sant Pere, plaça del Gas, carrers de Joan Maragall i de Sant Quirze, plaça de Marquilles, carrer d’en Font, carrer de l’Escola Industrial, plaça del Pi-pi, carrer de les Valls i carrer de Calderón.

Castells i Diables

La jornada castellera (12 h) de diumenge tornarà a la plaça de Sant Roc amb la participació dels Castellers de Sabadell, Castellers de Barcelona i Minyons de Terrassa.

Al vespre (21 h) serà el torn de la Cercavila Infernal pels carrers i places de la ciutat: plaça de la Creu Alta, avinguda de l’Onze de Setembre, via de Massagué, carrer de la Mare de Déu de les Neus, raval de Fora, carrer de la Salut, plaça de l’Àngel, carrer de les Valls, plaça del Pi-pi, carrer de Calderón i carrer de Jovellanos (Mercat Central). Hi participaran Ball de Diables de Sabadell, Bruixes del Nord, Diables de la Creu Alta, Forques de Can Deu, Mulafocs i Sentinelles d’Arkëmis, Drac Baldomero, Pastors d’Onga i Diables Sa Forcanera de Blanes (colla convidada).

Les propostes de cultura popular es clouran dilluns 4 amb el Ball Final del Seguici Festiu de Sabadell (plaça de Sant Roc, 20 h) i l’habitual Castell de Focs (22 h. Parc de Catalunya).