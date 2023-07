Festa Major Sabadell 2023: pregó, caps de cartell i totes les novetats

Escalfem motors! Carrers i places d’arreu de la ciutat es tornaran a omplir de l’1 al 4 de setembre amb la Festa Major de Sabadell 2023. La celebració arribarà, com és habitual, tot just després de les vacances; aquest any amb més de 300 activitats per a tots els públics. Entre els principals atractius, els sabadellencs i les sabadellenques podran gaudir de la música de Dorian, de Búhos, d’Hotel Cochambre, de Sharonne o del Carlos d’Eufòria. I el programa televisiu de TV3 encara deixarà anar més sorpreses a Sabadell. Enguany, el pregó anirà a càrrec de Carlos i Natàlia, els dos sabadellencs que van ‘petar-ho’ al programa musical de moda.

El pregó

El tret oficial de sortida serà divendres, 1 de setembre amb el Seguici Inicial de la Festa, el Ball del Rodet i el pregó, enguany protagonitzat pel Carlos i la Natàlia, del programa Eufòria. A continuació tindrà lloc l’espectacle inaugural.

Els caps de cartell

El mateix dijous arriba un dels plats forts de la programació, amb el concert del Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac a l’EspaiConcert de l’Eix Macià. Serà en aquest mateix escenari on actuaran alguns dels grans noms de la Festa com Munic HB divendres; el Carlos (podria ser que acompanyat de la Jim i la Carla del programa Eufòria) i els Dorian dissabte; Búhos diumenge i Sharonne dilluns. L’EspaiConcert, que en aquesta edició incorpora diferents elements per sorprendre més al públic i afavorir l’espectacularitat, acollirà el mateix dilluns el ball de fi de Festa amb l’Orquestra Hotel Cochambre.

El cartell

El cartell de la Festa Major 2023 porta per títol Totes fem la festa i és obra de Belen Perea Fernández, primer premi del concurs organitzat per Transports Urbans de Sabadell. El primer accèssit ha estat per Alessia Cosp i la seva proposta Festa Major i el segon per a Anna Santos per La festa més genial del Vallès Occidental.

Els espais principals de la festa

Les activitats es distribuiran en 14 escenaris principals, que concentraran múltiples propostes: seran l’Eix Macià, les places de Sant Roc, del Dr. Robert, del Gas, de l’Argub, Frederic Mompou, la Creu Alta, de les Dones del Tèxtil i del Vallès, l’Estruch, el Casal Pere Quart, els Museus d’Art i d’Història i l’Arteneu. En total, però, hi haurà fins a 70 punts on es desenvoluparan activitats de Festa Major.

Posem-hi la lupa. A la plaça de Sant Roc es portaran a terme propostes prèvies al pregó, així com el mateix pregó, des del balcó de l’Ajuntament, i l’espectacle inaugural. Per altra banda, l’Eix Macià serà l’escenari dels més joves, amb les mítiques Barraques i les fira. També acollirà activitats de cultura popular i tradicional. La plaça de Frederic Mompou es manté com a escenari de la mostra d’arts escèniques a l’aire lliure ‘Enlaire’. Pel que fa a la plaça del Gas, entre les propostes que s’hi duran a terme, acollirà L’envelat, amb il·luminació i molta música i ball. Els balls regionals tornaran a la plaça del Vallès, on també se celebrarà la Nit d’Havaneres, diumenge. I els escenaris de l’Estruch s’ompliran amb actuacions, entre les quals el concert Herois de Cinema de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Cultura Popular i Tradició

La Cercavila de Gegants passa a diumenge per afavorir la participació i l’assistència de públic i el Seguici de cloenda de la Festa Major tindrà lloc a la plaça de Sant Roc. També aquest 2023 s’incorporen el Correfoc infantil i la Cercavila de bèsties (totes dues activitats dissabte) i, com és habitual, el correfoc de Festa Major serà diumenge nit amb finalització a la plaça del Mercat, on tindrà lloc el sostre de foc.

D’altra banda, l’exposició de Festa Major de Sabadell al Casal Pere Quart serà sobre les colles de cultura popular de la ciutat i es recupera la Casa Duran com a espai d’exposició de les colles de gegants de Sabadell. Es mantenen al programa clàssics com la Cercavila de Festa Major, la Jornada Castellera, els Versots, el Ball de la Bola, les Sardanes i les Havaneres.

L’FM esportiva

El nombre de propostes en matèria esportiva creix en aquesta edició, superant la quarantena. Entre les novetats, diumenge la Cursa Popular tindrà dues modalitats – de 5 i de 10 km—per a participants nascuts el 2010 i anteriors i les curses infantils contemplaran distàncies de 300, 500 i 1.000 m. Tot plegat amb sortida i arribada al Pavelló de Sol i Padrís. En aquesta ocasió, no hi haurà Mitja Marató, precisament per afavorir la màxima participació i que la Cursa sigui el més “Popular” possible.

Dilluns de Festa Major torna la Pedalada Popular, amb sortida i arribada a la Ronda Ponent, un nou recorregut de 5,5 km pels carrers més cèntrics i un desnivell que es vol que sigui assolible per a tothom.

També organitzat per l’Ajuntament, el Bàsquet 3×3 tindrà lloc dissabte a la plaça de la Sardana i la master class de Zumba, diumenge a la plaça Garcia Planas. En tots els casos, les propostes compten amb la col·laboració de diferents entitats i clubs de la ciutat.

La resta d’activitats esportives del programa les organitzen un total de 26 entitats. Entre les propostes hi ha campionats o torneigs (bàsquet, tennis-taula, escalada, vòlei platja, karate, esquaix, tennis, bike trial, futbol sala, americana de pàdel i ràpides d’escacs); exhibicions de maquetes de vaixells, arts marcials, clàssics del motor, dansa urbana, hip-hop i bike trial; classes obertes i tallers de spinning, salsa i bachata, body-balance, zumba, dansa urbana, hip-hop, aikido, ioga, tir, jocs de futbol 3×3, escalada i tennis-taula; les gimcanes Busca-fites i la de bicicletes per a infants que no poden prendre part a la Pedalada; les trobades d’esports individuals; i les activitats aquàtiques d’aquagym, tastet de natació sincronitzada i els batejos de submarinisme.

Una FM contra la violència

Durant els dies de festa s’ubicaran Punts Liles, amb professionals especialitzades, per prevenir i donar suport davant les violències masclistes i LGBTIfòbiques a les activitats de nit. A més, per la zona de l’Eix Macià, i sobretot en horaris de concert, es desplegaran cinc equips de parelles educadores itinerants.

Mocadors i polseres

Un altre dels elements que tindrà continuïtat a la Festa serà la distribució de mocadors amb l’escut de Sabadell, com a element simbòlic de la celebració. Es repartiran a l’Ateneu de Cultura (pl. de Sant Roc) i al Casal Pere Quart. També enguany es distribuiran polseres identificatives per a infants, on es podrà anotar el nom i telèfon de referència per tal que, si algun es perd, sigui més fàcil localitzar-ne els familiars. Les polseres es repartiran a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana i als Punts d’Atenció ubicats a l’Ajuntament i a l’Eix Macià.

Transport públic

Pel que fa al transport públic, durant la Festa Major s’habiliten les línies especials d’autobús urbà nocturn (N1 i N4), que serà gratuït durant les nits de dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns (en aquest darrer cas funcionarà fins a les 2 de la matinada).

També es manté el servei de les línies interurbanes nocturnes N61, N64 i N 65. I de forma excepcional, les línies B1 i B2 realitzaran servei nocturn durant la Festa Major. D’altra banda, hi haurà un servei nocturn ininterromput de tren fins a Barcelona. Un cop més a demanda de l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya (FGC) posarà a disposició de la ciutadania un tren per hora i sentit de la línia S2 per contribuir a incrementar la mobilitat amb transport públic aquells dies.