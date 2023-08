Un Sabadell de menys a més s’estrena a casa amb una victòria

El Sabadell s’ha presentat amb una victòria davant l’afició. Els de Miki Lladó s’han imposat a la UD Eivissa per 2-1, amb gols de Baselga i Vladys, en un partit en què els arlequinats han anat de menys a més. El matx ha permès veure els nous fitxatges damunt la gespa de La Nova Creu Alta i ha deixat bones sensacions amb uns minuts finals molt bons del conjunt arlequinat.

Fragilitat inicial

El partit ha arrancat amb igualtat. La primera ocasió ha estat pels arlequinats, al minut 3 amb un bon xut des de la frontal d’Herrera desviat a córner pel porter. La formació inicial ha estat amb una defensa de 5 i Baena de central,i a poc a poc s’ha anat alternant amb un 4-3-3. Així i tot, la fragilitat defensiva s’ha tornat a notar. Els visitants, amb un insistent Suli per la banda esquerra, han començat a intimidar i han acabat trobant premi. Al minut 12 un rebuig després d’un córner ha acabat amb el gol de Roberto Olabe en una de les primeres aproximacions visitants. El gol no ha esperonat al Sabadell i les ocasions dels eivissencs han continuat amb una nova oportunitat de Roberto Arroyo.

Amb el pas dels minuts el Sabadell s’ha refet. Els arlequinats ho han intentat atacant per bandes-sobretot la dreta- però no han acabat d’encertar. Aquest pas endavant s’ha notat i al minut 21 bona centrada d’Astals quasi fa pujar l’empat. L’enviament de lateral no ha arribat a Manel, però sí a un defensa visitant que l’ha refusat desviant-la al travesser. Al minut 23 ha arribat una nova ocasió pel Sabadell, amb un bon intent de Baselga dins l’àrea a passada d’Astals. El davanter-que ha debutat avui- ha retallat bé, però el seu xut ha impactat en un defensa.

L’Eivissa ha respost i al minut 34 una passada llarga de la defensa visitant, sumada a un error d’Ortolá-que s’ha menjat el bot- quasi fan arribar el 0-2 al marcador. L’ensurt ha animat al Sabadell, que ha tornat a l’atac. D’aquesta manera s’ha aconseguit l’empat. Al minut 35 Baselga ha obtingut el seu primer gol amb l’arlequinada amb un remat amb l’exterior de gran qualitat a passada de Gualda després d’un bon contraatac liderat per Manel. Els visitants s’han refet ràpidament i abans d’acabar la 1a part han tingut una última ocasió que Ortolá ha pogut aturar amb certa facilitat.

Millora arlequinada

La segona part ha començat amb Lladó sacsejant l’equip. D’aquesta manera ha donat entrada a Javi Gómez, Pau Resta, Nando i Monroy, que han substituït Manel, Beitia, Callejón i Baena. Els visitants han arrecant amb algun atac i un bon xut de falta del d’Eugeni al 49. La 1a arribada del Sabadell s’ha produït al minut 53 amb una recuperació i cavalcada de Javi Gomez que sense pensar-ho ha xutat des de la frontal. Els arlequinats han començat a sentir-se còmodes i això s’ha traduït amb més arribades. Al 58 una recuperació d’Herrera ha acabat amb el xut desviat de Gualda.

Instants després s’han fet nous canvis. En aquest cas han saltat al camp Domènech i Farrés substituint Amelibia i Baselga, fent que Herrera passes a punta. Al 68 ha estat el torn de Vladys i Sander per Herrera i Carrión. L’entrada del punta ha tingut efecte immediat i és que al 71 una bona centrada de Nando ha acabat amb un gran remat de cap del mateix Vladys que ha fet estirar-se al porter.

Els minuts finals han estat un atac constant dels arlequinats. Al 78 hi ha hagut una bona ocasió de Javi Gómez, entrant per l’esquerra després d’una combinació de Sander i Gualda a la frontal. Al minut 83 una bona acció d’Astals ha proporcionat una bona pilota a Nando, creant una nova ocasió de perill. Tantes ocasions havien d’acabar amb gol. I així ha estat. Al 85 Vladys ha rematat a plaer dins l’àrea petita després d’una gran passada de Monroy des de la dreta. El gol i els últims bons minuts han esperonat a una afició que no ha parat d’animar fins als últims instants.

El partit ha deixat bones sensacions. Ara falta per veure si aquestes es mantindran. La millor manera de comprovar-ho serà el pròxim diumenge 20 a Sant Oleguer (18 h) davant la UE Sant Andreu. L’últim test de pretemporada pels de Lladó abans de l’estrena oficial a la lliga a casa del Real Unión el pròxim diumenge 27 a les 20:30 h.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá, Carrión (Sander,m.69), Amelibia (Farrés,m.60), Callejón (Pau Resta,m.45), Astals, Baena (Monroy,m.45), Beitia (Nando,m.45), Gualda, Herrera (Vladys,m.69), Baselga (Domènech,m.60) i Manel (Javi Gómez,m.45).

Eivissa: Sequeira, Jiménez, Escassi, Olaortua, Medina, Olabe, Eugeni, Suli, Roberto Arroyo, Gallar i Obolskii. Amb els canvis d’Abde, Alain,Bobadilla, Argüelles i Xairo.

Gols: 0-1, minut 12: Roberto Olabe, 1-1, minut 35: Baselga, 2-1, minut 85: Vladys.

Incidències: 1659 espectadors a Tribuna, única zona oberta pel partit. L’entrenador visitant i exentrenador arlequinat, Guillermo Fernández Romo ha estat baixa per recent paternitat.