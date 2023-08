El nou Sabadell es presenta davant l’afició

La plantilla del Sabadell per la 23/24 s’ha presentat aquesta tarda a l’afició. L’estrena oficial s’ha fet a La Nova Creu Alta, abans del partit contra la UD. Eivissa. Els jugadors arlequinats han anat desfilant un per un damunt la gespa de l’estadi amb els aplaudiments del públic. Cares conegudes com Ortolà, Pau Resta o Cristian Herrera. I també de noves, ja que s’han pogut veure les 14 incorporacions d’aquesta temporada.

Plantilla renovada

Per a l’ocasió el club ha preparat una catifa blava-flanquejada per dues banderes arlequinades-, per on han passat els jugadors. A la cita el futbol base també ha tingut el seu protagonisme en acompanyar els membres de la 1a plantilla durant la seva sortida a la gespa. El primers a sortir han estat els membres del cos tècnic, posteriorment ho han fet els jugadors, després els quatre capitans i finalment el míster Miki Lladó.

Els jugadors de la 23/24

L’ordre d’aparició ha estat el següent: Froi Leal amb el número 1 (porter), Antonio Sánchez amb el 2, Juanmi Carrión amb el 3, Ricard Pujol amb el 4, Pau Resta amb el 5, Carlos Beitia amb el 6, Javi Gómez amb el 7, Àlex Gualda amb el 8, Manel Martínez amb el 9 (molt aclamat), David Astals amb l’11 (molt aclamat), amb el 12 han sortit dos socis per representar l’afició, Marcos Baselga amb el 14, Toni Herrero amb el 16, Vladys amb el 17 (molt aclamat), Biel Farrés amb el 18, Nando García amb el 19, Fran Callejón amb el 21, Guillem Naranjo amb el 22, Pablo Monroy amb el 23, Sebas Koula amb el 24 (porter), Marc Domènech amb el 25, Sader Vallero amb el 26 i Jaume Pinyol amb el 28.

Tot seguit, ha estat el torn dels quatre capitans d’aquesta temporada. El primer a sortir ha estat el nou 4t capità, Cristian Herrera amb el número 10 (molt aclamat). Després ha sortit el 3r, Amelibia amb el 15; el 2n, Raul Baena amb el 20 i finalment el primer capità d’enguany, Ortolà amb el 13 a l’esquena. Un cop a la gespa, el de Xàbia s’ha dirigit a l’afició. “Estic molt content de continuar, en només 6 mesos m’heu demostrat que gran és aquest club”, ha expressat. I a continuació ha arrencat els aplaudiments de la grada: “Ens deixarem la pell per deixar el club el més amunt possible”.

Amb tota la plantilla al camp faltava un últim integrant. L’entrenador Miki Lladó. El míster arlequinat ha sortit entre aplaudiments i s’ha reunit amb els seus jugadors. Tot seguit, ha agafat el micròfon per parlar amb la grada. “A Sabadell la gent és arlequinada i vol veure el seu equip guanyar, donarem el 100% cada dia per estar el més amunt possible”, ha afirmat.

Un cop acabada la presentació ha estat el torn de la foto de família. Així doncs, plantilla i cos tècnic-amb la grada de fons- han deixat una de les primeres imatges oficials d’aquesta nova temporada.