FGC recupera el recorregut sencer de la línia Sabadell-Barcelona després de deu dies d’obres

La línia Sabadell-Barcelona de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) s’ha restablert amb normalitat després de deu dies de tall entre les estacions de Sarrià i Gràcia, el que impedia poder fer el trajecte sencer entre Parc del Nord, a Sabadell, i plaça Catalunya, a Barcelona.

L’afectació temporal s’ha degut a unes obres de renovació de les vies entre les dues estacions barcelonines. Les actuacions han afectat un tram de 620 metres de longitud entre les estacions de Muntaner i les Tres Torres i tenen com a objectiu de reduir els costos del manteniment habitual i millorar el servei. FGC ha triat l’agost, el mes amb menys demanda, per reduir la incidència sobre els usuaris habituals.

La intervenció forma part del projecte de renovació de la via entre plaça Catalunya i Sarrià, una part del qual ja s’ha executat entre les estacions de Les Tres Torres i Sarrià, i que es duu a terme a tots els trams de túnel, ja que les vies de les estacions ja són de placa formigonada.

Aquesta no és la única actuació rellevant que ha tingut lloc a la xarxa d’FGC aquest estiu: el perllongament de la línia del Baix Llobregat (L8) fins a Gràcia, per enllaçar amb el metro de Vallès, ha provocat afectacions al trànsit a l’entorn de l’Hospital Clínic. Al carrer Provença, entre Villarroel i Casanova, hi ha un carril per a la circulació i al carrer Urgell, en l’encreuament amb Còrsega, quedaran dos carrils lliures. La reforma permetrà fer un intercanvi àgil entre la línia S2 de Sabadell amb altres línies d’FGC, l’L5 del metro i el tramvia.

Els usuaris descansen tranquils

El recorregut entre Sarrià i Gràcia s’ha hagut de fer en autobús durant deu dies, el que ha generat incomoditats per a alguns usuaris. En els primers dies hi va haver queixes perquè els autobusos anaven plens. “Anem com xais”, explicava un usuari en la primera jornada d’afectacions.

“L’autobús va al màxim de ple i el conductor segueix deixant entrar gent”, es lamentava una usuària tan bon punt el vehicle ha obert les portes a Gràcia. En el mateix sentit, una altra persona assegurava que entén que s’han de fer obres de millora, però considera que s’hauria d’haver previst el nombre d’usuaris que fan servir la línia.

Els trens entre Gràcia i Plaça Catalunya modifiquen els horaris habituals i circulen amb una freqüència màxima de 18 trens per hora i sentit. Un canvi que han notat alguns usuaris. “Van més lents del que és usual”, comentava una persona en sortir de l’estació.