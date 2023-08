VÍDEO | Carrers inundats de matinada per l’avaria a la canonada de Can Llong

Una canonada de grans dimensions, de 6 metres de diàmetre, ha rebentat fortuïtament la matinada de dimecres a dijous i ha deixat escenes de petites inundacions a Can Llong. El canal afectat prové del dipòsit d’aigua més gran de la ciutat i que abasteix més barris. És per això que molts veïns de la ciutat s’han llevat amb problemes amb l’aigua, sigui perquè no en tenien o bé perquè la pressió és notòriament baixa.

Aigües Sabadell, que treballa per solucionar el problema el més aviat possible, ha informat que l’avaria ha causat “un problema de màxima dificultat”. L’incidència podria estar resolta el vespre de dijous. Fins aleshores, és possible que alguns veïns vegin el subministrament d’aigua afectat.