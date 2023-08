El CE Sabadell es posiciona en el ‘cas Rubiales’

El passat diumenge la selecció espanyola femenina de futbol va alçar-se amb el Mundial a Austràlia. En una fita històrica, el combinat nacional va aconseguir el seu primer títol mundialista. No obstant això, el que va passar durant l’entrega de medalles és el que més ressò ha arrossegat. El president de la RFEF, Luis Rubiales, va fer un petó a la boca a la futbolista Jenni Hermoso sense el seu consentiment. Aquest fet ha provocat un rebuig unànime en la societat que ha demanat la dimissió i inhabilitació de Rubiales. L’encara president de la Federació, per a més inri, ha comunicat aquest migidia que no deixarà el càrrec, provocant una onada de comunicats de la majoria de clubs de futbol de l’estat.

Aquest vespre s’hi ha unit el Centre d’Esports Sabadell, que ha emès un comunicat a través dels seus canals oficials condemnant i rebutjant les accions i declaracions de Luis Rubiales, així com mostrant el seu recolzament cap a Jenni Hermoso i totes les seves companyes.

Per altra banda, el sabadellenc i president de la FCF, Joan Soteras, ha titllat de ‘creïbles’ les explicacions de Rubiales i l’ha volgut exculpar: “Avui ha demanat disculpes com les havia de demanar”. Soteras havia estat fins ara el vicepresident de la RFEF i ha presentat la seva dimissió després de la polèmica.