En estat greu una dona després que li caigués un fanal de la Ronda Zamenhof

Una dona ha resultat ferida, en estat greu, després de la caiguda d’un fanal aquest matí a la Ronda Zamenhof pocs minuts abans de la 13 h. A conseqüència de l’incident se l’ha traslladat amb pronòstic reservat, a l’Hospital Parc Taulí. Allà se l’està tractant per un traumatisme cranioencefàlic. Segons hipòtesis de l’Ajuntament, el fanal ha caigut coincidint amb el temporal de vent i pluja que viu la ciutat durant aquests dies.

Arran de l’accident tant el consistori com els serveis tècnics municipals i l’empresa encarregada del manteniment de l’enllumenat treballen per determinar els factors poden haver originat la caiguda de l’objecte. A més a més, també s’ha comprovat que la resta de fanals de la Ronda es trobin en bon estat.

En resposta al fet, l’Ajuntament ha emès un comunicat en què explica que les inspeccions a l’enllumenat viari són periòdiques. En afegit, també ha informat que en cas de detectar-se qualsevol anomalia en la seva l’estructura, inestabilitat o afectacions per oxidació es procedeix a la seva substitució per un fanal nou. I és que Sabadell es canvien per aquestes causes aproximadament uns 200 fanals cada any.