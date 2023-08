Els Bombers treballen en un incendi en una nau industrial a Terrassa

Els Bombers treballen amb una desena de dotacions en un incendi en una nau industrial al número 78 del carrer de Severo Ochoa de Terrassa. L’avís l’han rebut a les 12.16 hores i quan hi han arribat el foc estava completament desenvolupat a l’interior de la nau.

En aquests moments els Bombers treballen perquè el foc no es propagui a les naus veïnes. Hi ha una persona atesa per inhalació de fum.

Treballem en un incendi d’indústria a Terrassa, al carrer de Severo Ochoa (avís 12.16h). A la nostra arribada l’incendi estava completament desenvolupat i #bomberscat treballem per tal que no propagui a les naus adossades. Hi som amb 9 dotacions pic.twitter.com/i7osz8t8ep — Bombers (@bomberscat) August 28, 2023