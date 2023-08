Hannun ultima la compra de la danesa We do Wood

L’empresa vallesana de mobles i decoració Hannun, amb seu a Castellar del Vallès, ha anunciat l’adquisició del 51% del capital social de We do Wood, reconeguda companyia danesa de disseny i producció de mobles minimalistes. Segons ha explicat la firma en un comunicat, s’espera que aquesta compra es formalitzi entre setembre i octubre d’aquest any, després de l’anunci de la signatura de l’acord d’adquisició entre les dues companyies.

L’oferta no vinculant pressuposa el pagament de 273.000 euros pel 51% del capital social de We do Wood. El 30% de l’import a pagar es difereix per un període d’un any. A més, aquesta operació també contempla la possibilitat de Hannun de comprar el 49% restant en el futur, sobre la base d’un múltiple d’ebitda que encara no ha estat anunciat.

Per al grup aquest és el segon pas en el seu creixement amb una estratègia de consolidació del sector de mobiliari i decoració sostenibles a Europa després de l’adquisició d’Artesta a finals del 2022. El primer semestre del 2023, Hannun va incrementar les vendes en més d’un 21% en comparació al mateix període de l’any anterior.

Procés de creixement

Nascuda a cavall de Matadepera i Terrassa, la companyia fa un pas més en el seu creixement. L’operació també preveu l’atribució d’un paquet d’accions de Hannun a la direcció de We do Wood, com a part d’un pla de recompra d’accions de l’empresa vallesana. La firma és present al mercat de capitals cotitzant en el BME Growth. La companyia danesa aportarà a la firma vallesana unes vendes de 880.000 euros i un amb resultat operatiu després d’impostos proper als 70.000 euros.

El CEO de Hannun, Joan Álvarez, ha valorat que l’operació incrementarà el seu “catàleg de productes” i en facilitarà l’expansió geogràfica cap a la península escandinava i Dinamarca. Des de començaments d’any, la firma es va instal·lar en una nau del polígon castellarenc del Pla de la Bruguera, on ha ubicat les seves oficines i un magatzem.