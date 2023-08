Sabadell, per sota de la mitjana en índex socioeconòmic

L’índex socioeconòmic territorial de Sabadell (97,2) es posiciona per sota la mitjana catalana (100). Es tracta d’un valor que utilitza l’Institut Estadístic de Catalunya per mesurar informació referent a la situació laboral, el nivell educatiu, la immigració i la renda de totes les persones que resideixen en cada unitat territorial. Segons el darrer recompte que l’Idescat va publicar, amb dades actualitzades corresponents a l’any 2020, el Vallès Occidental presenta un índex de 102,8, és a dir, per sobre de la mitjana del conjunt de Catalunya. És la sisena comarca catalana amb el valor més elevat de l’IST, superior al Maresme (101,9) i al Vallès Oriental (101,8), per exemple. Del conjunt de la comarca, Sabadell és la quarta per sota del rànquing, només per sobre Badia del Vallès (85), Montcada i Reixac (95) i Ripollet (95).

En concret, el Vallès Occidental destaca pel valor relatiu a la renda mitjana (101,3); també, en el de població ocupada amb més de 4 punts per sobre de la mitjana catalana (104,4). En canvi, es troba a la cua de les comarques catalanes en l’indicador relatiu a la població amb estudis baixos (96,7) i en el de treballadors de baixa qualificació (97,3), ambdós per sota de la xifra del conjunt de Catalunya.

Sabadell, nivell mitjà baix

Entre els sis municipis de la comarca amb nivell considerat mitjà baix se situen les dues capitals, tal com es desprèn de l’estudi. Terrassa, unes dècimes per damunt de Sabadell, però, amb (97,6).

Matadepera i Sant Cugat, al top

Més de la meitat dels municipis del Vallès Occidental presenten un valor de l’IST superior a la mitjana catalana. Entre ells, destaquen Matadepera (131,8), que rebenta l’estadística, i Sant Cugat del Vallès (124,9), atès que se situen en la primera i tercera posició dels municipis de més de 500 habitants de Catalunya amb un índex més elevat.