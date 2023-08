Joan Monràs afronta “molt motivat” l’Ultra Trail de Chamonix, la Champions de muntanya

Si el futbol té el seu màxim exponent en la Champions, podem assegurar que l’UTMB Mont-Blanc equival a la Champions en l‘àmbit de l’Ultra Trail. Es disputa aquest divendres a les muntanyes dels Alps, a Chamonix, i allà participarà un sabadellenc, el Joan Monràs.

Ho farà en la categoria dels 100 quilòmetres, amb 6.500 metres de desnivell positiu, i el circuit travessarà tres països dels Alps: Itàlia, Suïssa i França. “Em sento preparat i, sobretot, molt il·lusionat. És un repte majúscul i he entrenat a consciència per fer-ho bé”, assegura el running sabadellenc, qui va marxar diumenge passat cap a Chamonix per adaptar-se a la nova situació, les condicions meteorològiques, un factor molt important en una prova d’aquestes característiques, i fer alguns entrenaments suaus.

De fet, tota la preparació s’ha concentrat en aquests mesos d’estiu. El Joan va estar a Tenerife per “treballar especialment el tema del desnivell. Vaig fer la ruta del Teide, que és duríssima, de 4.000 metres de desnivell. Em vaig trobar força bé”. Una altra part de l’entrenament el va fer a la Vall d’Aran. “Estic molt satisfet de com han anat els diferents blocs de preparació. Els ritmes han sigut molt positius i la motivació també és màxima”.

Entre els 50 primers

En aquesta prova d’àmbit mundial participaran més de tres mil corredors en les diverses categories: 15, 55, 100, 140 i 170 quilòmetres. Marcar-se un objectiu és complicat i fa un curiós símil estudiantil. “Puc assegurar que he estudiat bé per l’examen, però en una cursa tan llarga i especial intervenen moltes altres circumstàncies que no pots controlar com el temps. El vent o la pluja poden aparèixer en qualsevol moment i desvirtuar totes les previsions. La meva idea seria acabar entre els 50 i 60 primers. Si no estic en el Top-100 seria una mica de fracàs”, diu de manera contundent.

Sobre el paper, això significaria estar en un temps entre 12 i 13 hores. La prova s’iniciarà a les 9 del matí d’aquest divendres. El Joan arriba amb la bona experiència de l’Ultra Trail d’Andorra, en la qual va acabar en una meritòria tercera posició després de cobrir un total de 126 quilòmetres, amb 8.200 metres de desnivell positiu, en disset hores i mitja. El seu entrenador és el conegut atleta sabadellenc Llorenç Esteve, ex de la Joventut Atlètica Sabadell, que també participarà a Chamonix en la prova dels 5 quilòmetres.