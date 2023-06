El sabadellenc Joan Monràs participarà en la mítica Ultra Trail del Mont-Blanc

Disset hores i mitja corrent en plena muntanya, moltes de les quals de nit, per cobrir un total de 126 km amb 8.200 metres de desnivell positiu. Això és el que va fer el running sabadellenc Joan Monràs per pujar al podi, com a tercer classificat, de l’Ultra Trail Andorra Travessa d’Encamp, una de les proves de muntanya més dures i exigents d’Europa.

D’aquesta manera, es treia l’espineta de fa dos anys, quan va haver d’abandonar després de patir una caiguda en el quilòmetre 75. Va resistir fins al 90, però el genoll va dir prou. En l’edició d’aquest any, la número 40, el Joan va sortir molt mentalitzat, amb ganes de lluitar pels llocs de privilegi, tot i reconèixer que “en aquesta mena de proves, quan busques el rendiment esportiu i no només acabar, és més probable abandonar que un resultat positiu. Aquest any només 40 dels 200 que van començar van arribar al final”. Molts dels abandonaments van ser provocats per l’adversa meteorologia.

Una gran tempesta va neutralitzar un nombrós grup i molts corredors es van quedar fora de la cursa. “Jo vaig tenir sort perquè anava al capdavant i només em va enganxar una horeta de calamarsa i vaig poder resistir. També és important anar ben equipat en aquestes situacions adverses”.

Entrenament i nutrició

Fins i tot el Joan va veure la possibilitat de guanyar la cursa. De fet, la va encapçalar durant gairebé 80 quilòmetres. “Això mai se sap si és bo perquè d’alguna manera ets qui obres camí, busques les marques del camí i estàs una mica més tens. Jo surto amb una idea al cap, conec els meus ritmes, però quan et trobes el primer després de 30 quilòmetres, què fas? Arrisques més, ets més prudent? Són curses d’eliminació i has de saber gestionar els esforços i també la faceta mental”.

Si una cosa té clara és que “m’encanta córrer de nit. En aquesta prova van ser moltes hores i jo tinc la sensació que tot passa més de pressa. Vas amb la llum, molt concentrat, escoltant música a estones, menjant quan toca… Això sí, em vaig endur un bon ensurt quant de sobte va aparèixer un remat d’isards creuant el camí. Em vaig espantar i ells també, però va quedar en una anècdota curiosa”.

Una penalització per perdre’s en un tram li va restar opcions i el Joan acabaria en tercera posició, un resultat que considera un “èxit rotund” en una prova d’aquesta envergadura que requereix una estratègia de preparació molt elaborada. El seu entrenador és l’atleta sabadellenc, i ex de la J.A. Sabadell, Llorenç Esteve. “Normalment, entreno unes 20 hores setmanals i també faig gimnàs i bicicleta”. De totes maneres, considera que tot això no seria factible sense un bon pla de nutrició. “Aquest any he canviat a una nutricionista de Barberà i s’ha notat molt positivament. Recupero més de pressa i gràcies a un suport vitamínic malbarato menys energia”, subratlla.

La Champions de l’Ultra

Aquesta excel·lent actuació a Andorra li dona una gran motivació per afrontar el pròxim repte que ja té data: l’1 de setembre. Es tracta de l’UTMB Mont-Blanc, la cursa de muntanya estel·lar de l’especialitat. “És com la Champions de l’Ultra Trail o córrer a Kona (Hawaii) pels triatletes. Vaig assolir la classificació l’any passat per resultats en la meva categoria”. El recorregut és de 100 km amb 6.500 metres de desnivell positiu per les muntanyes dels Alps, a Chamonix. El Joan competirà entre els millors del món.