CE Sabadell: preocupació per la imatge a la Copa Federació i la lesió de Javi Gómez

Inici de temporada complicat. El Sabadell ha quedat eliminat per dos rivals d’inferior categoria (Segona Federació) a la Copa Catalunya (Badalona) i Copa Federació (Lleida Esportiu) i ha perdut el primer partit de lliga a Irun. Són motius, com a mínim, per encendre el llum de la preocupació. Sense alarmes, però significa un toc d’atenció. L’altre focus d’inquietud és l’abast de la lesió de Javi Gómez. Les sensacions al terreny de joc eren pessimistes. Durant la jornada d’aquest dijous se li van fer exploracions al genoll afectat, però caldrà esperar el resultat de les proves per confirmar exactament el diagnòstic. No es descarta res.

Sobre la desfeta de dimecres al Camp d’Esports lleidatà, Miki Lladó va parlar de “diferents explicacions. Veníem d’un viatge llarg, només vam tenir una sessió de recuperació per preparar el partit, la gespa estava molt malament i també era l’estrena de diversos jugadors. És evident que ells no són els culpables. De fet, estic molt content de veure al camp a Antonio Sánchez o Ricard Pujol, que van formar una línia de tres centrals inèdita amb Toni Herrero. A la primera part ens vam veure superats, sobretot pel nostre carril esquerre. El principal responsable soc jo”.

EL tècnic santcugatenc considera que “ara el més important és analitzar-ho tot i trobar solucions pensant en el primer partit de diumenge a la Nova Creu Alta davant Osasuna Promesas. Tenim temps per preparar-ho i millorar les prestacions. Hem fet un pas enrere i hem de trobar la manera per ser el màxim de competitius”. D’altra banda, manté esperances que la lesió de Javi Gómez “no sigui res important“. També va acabar el partit tocat Nando Garcia, però en aquest cas sembla que no és un problema rellevant. En tot cas, caldrà esperar els resultats de l’exploració mèdica. De moment, màxima preocupació.

Mercat obert

A les oficines també s’accelera l’activitat després de quedar gairebé descartada la incorporació del central Èric Monjonell per la negativa del Girona. S’està treballant en altres opcions i la direcció esportiva també està pendent de la lesió de Javi Gómez. Si fos de llarga durada, es podria plantejar algun fitxatge més. El termini acaba aquest divendres 1 de setembre a les 18 hores, però el Sabadell podria ocupar les fitxes lliures amb agents lliures fora del termini. A les pròximes hores també s’hauria de fer oficial la cessió de Jaume Piñol al Badalona.