El Sabadell diu adeu a la Copa Catalunya

El Sabadell ha dit adeu prematurament a la Copa Catalunya. Els de Miki Lladó han estat molt tous en la parcel·la defensiva i el Badalona Futur (Segona Federació) ho ha sabut aprofitar molt bé. El resultat un 3-2 que deixa un regust agredolç en aquesta part final de la pretemporada.

Minuts fatídics

El Sabadell ha trigat a presentar-se al partit. Els primers minuts han estat quasi un monòleg del Badalona. L’acció del joc s’ha concentrat al voltant de l’àrea arlequinada i ja al minut 11 el davanter Jaume Pascual ha tingut una ocasió fent passar la pilota molt a prop del travesser d’Ortolà. La insistència local ha tingut premi al minut 14, amb un autogol d’Ameiliba després d’un mal refús. Instants després ha arribat el segon gol. En aquest cas fruit d’un penal comès pel porter arlequinat i que Peque Polo ha enviat al fons de la xarxa.

El gol no ha aturat els atacs badalonins. Al minut 19 una intervenció d’Ortolà ha estat clau per evitar el que hauria estat el 3-0. A poc a poc el Sabadell s’ha animat i amb Monroy i Carrión s’han viscut les primeres aproximacions. Cristian Herrera també ha posat la directa i al 38 ha forçat un penal que li ha permès situar el 2-1 al marcador. D’aquesta manera els arlequinats han marxat al descans amb oportunitats de poder igualar el matx.

Reacció insuficient

La segona part ha arrancat amb canvis. Concretament 3. Així doncs, Lladó ha donat entrada a Beitia, Gualda i Baselga, qui ha debutat amb l’arlequinada. Els substituïts han estat Astals, Manel i Javi Gomez. El reajustament tàctic ha funcionat i al minut 49 Herrera ha tornat a marcar. El joc del sabadell ha millorat de mig camp en amunt. Al darrere, però, s’ha evidenciat fragilitat i el Badalona ha continuat tenint ocasions. El gol local es veia a venir i ha acabat arribant. Al minut 65 una bona jugada d’estratègia ha propiciat el 3-2 de Valverde.

L’avançament dels locals no ha aturat els seus atacs. L’exarlequinat Édgar Hernández, el cedit Marc Vargas i el golejador Polo han tingut ocasions per marcar el quart. Però no ha estat així i el Sabadell ha tingut opcions fins al final. L’última ocasió l’ha tingut el jove Vladys qui no ha arribat a rematar dins l’àrea petita.

El resultat ha deixat insatisfet al tècnic arlequinat. En declaracions als mitjans Lladó ha deixat clar que el partit no ha estat bo: “No és una passa enrere, però no és la imatge que hem de donar”. A continuació, ha volgut buscar una lectura positiva del partit: “Cal aprendre d’avui perquè hi ha coses que no poden repetir-se, sempre hem de donar més que el rival”.

Amb aquest resultat el Sabadell s’ha acomiadat de la Copa Catalunya. Però el futbol continua. Aquest dijous hi ha el partit de presentació amb l’Eivissa (18:30 h), una bona ocasió per recuperar sensacions i encetar la temporada de futbol a La Nova Creu Alta.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Monroy, Amelibia, Resta, Callejón, Carrión (Nando García, m.71) ; Baena (Marc Domènech, m.61) , Astals (Beitia m.45) , Herrera (Vladys, m.71), Gómez (Baselga,m.45) i Manel (Gualda, m.45).

Badalona Futur: Ortega, Pedraza, Xiker, Cortés, Carbia, Torres, Polo, Fornés, Espinola, Barrero, Pascual. Amb els canvis de Segura, Alejandro, Édgar, Vargas, Avilés i Valverde.

Gols: 1-0, minut 11: Amelibia en propia porta, 2-0, minut 15: Peque Polo de penal, 2.1, minut 39: Herrera de penal, 2-2, minut 49: Hererra i 3-2, minut 65: Valverde.