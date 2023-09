L’associació d’artistes de Sabadell vol recuperar la nau Cellers com a espai d’art contemporani

L’Associació d’Artistes Plàstics i Visuals de Sabadell (AAPVS) s’ha presentat en societat aquest diumenge de Festa Major. Ho ha fet amb un acte a la porxada de la nau municipal del carrer dels Cellers, 17 (Gràcia), la qual situen com a objectiu prioritari de la seva raó de ser: la volen recuperar com a centre d’art contemporani, un espai que asseguren que falta a la ciutat.

Mesos enrere, artistes vinculats a l’associació ja van presentar el Manifest per al Museu d’Art de Sabadell, l’abril del 2022, en el qual denuncien “l’abandonament del museu per part de l’Ajuntament” i reclamen repensar la situació museística local. Paral·lelament, i en això s’ha centrat l’esdeveniment d’aquest diumenge, reclamen disposar d’un espai per mostrar l’art contemporani que es fa des de Sabadell.

La presidenta de l’associació, Assumpció Oristrell, ha explicat que volen recuperar la nau de Cellers -que els anys 90 ja havia sigut un espai de creació i exposició artística- perquè “és una llàstima que una nau que es va fer per mostrar l’art estigui plena de trastos i no serveixi per a res més”. Actualment, ha afegit, s’utilitza com a magatzem municipal, funció que creuen que podria complir qualsevol altra nau.

En canvi, des de l’AAPVS aposten per aquest indret per la distribució que té: planta baixa, altell on es podrien fer xerrades i activitats i una nau diàfana que permetria fer una mostra d’art contemporani, el tipus d’espai que afirmen que els manca a la resta de museus i d’espais del municipi.